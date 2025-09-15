https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/ukrayna-ordusuna-bir-darbe-daha-starlink-kesildi-1099368613.html
Ukrayna ordusu için hayati önem taşıyan Starlink uydu internet sistemine erişiminin cephe hattı boyunca kesildiği belirtildi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu için hayati önem taşıyan Starlink uydu internet sistemine erişiminin cephe hattı boyunca kesildiği belirtildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Starlink bağlantısında sorun yaşadıklarını duyurdu.
Brovdi, sosyal medya paylaşımında, “Starlink tüm cephe boyunca kesildi” diye yazdı.
Downdetector internet sitesinin verdiği bilgiye göre, Starlink uydu internet sisteminin faaliyetinde dünya genelinde kesintiler yaşanıyor. Kesintilerle ilgili şikayet sayısı 50 bini buluyor.
ABD’li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink, gezegenin her yerine geniş bant internet erişimi sağlıyor. Ukrayna ordusu, bu sistemi çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanıyor. Starlink terminalleri, Batılı müttefikler tarafından sağlanıyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna ordusunun 50 binden fazla uydu haberleşme istasyonu kullandığını iddia etmişti.
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde, düzenli olarak Starlink terminallerini tespit ederek vuruyor.