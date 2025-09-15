https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/g20-ulkeleri-arasinda-en-dusuk-issizlik-orani-rusyada-1099367519.html

G20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranı Rusya'da

G20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranı Rusya'da

Sputnik Türkiye

G20 ülkeleri arasında bu yılın ikinci çeyreğinde en düşük işsizlik oranı Rusya’da görülürken en yüksek oran da Meksika'da kaydedildi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T08:22+0300

2025-09-15T08:22+0300

2025-09-15T08:46+0300

ekonomi̇

i̇şsizlik

rusya

türkiye

g20

japonya

güney kore

meksika

güney afrika

hindistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101549/70/1015497063_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_6e629187537ccb21ee0fdbe40207253b.jpg

Sputnik, G20 ulusal istatistik kurumlarının paylaştığı işsizlik rakamlarını inceledi.Rusya'da Haziran ayında işsizlik oranı Mart ayına göre 0.1 puan azalarak yüzde 2.2 ile ülke tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Bu aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomileri arasında da en düşük seviye.İkinci sırada yüzde 2.5 ile Japonya yer alıyor. Bu ülkede işsizlik oranı üst üste ikinci çeyrek aynı seviyede kalıyor.Güney Kore'de işsizlik oranı, Mart ayındaki yüzde 2.9'dan Haziran’daki yüzde 2.6'ya geriledi.Meksika, üç ayda 0.5 puanla G20 ülkeleri arasında en yüksek artış sergileyerek yüzde 2.7'ye ulaştı.İşsizlik oranının çift haneli rakamlarda olan tek ülke Güney Afrika. Bu ülkedeki durum bu yılın ikinci çeyreğinde kötüleşmeye devam ederken Mart ayındaki yüzde 32.9'dan Haziran ayındaki yüzde 33,2'ye yükseldi.İkinci çeyrekte işsizlik oranında Meksika ve Güney Afrika dışında en büyük artış Türkiye'de görüldü (0.4 puan artışla yüzde 8,4). Aynı dönemde, işsizlik oranı Hindistan'da 2.3 puan ve Brezilya'da 1.2 puan düşüş sergiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/polonya-devlet-baskani-ulkede-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasini-kabul-etti--1099360786.html

rusya

japonya

güney kore

meksika

güney afrika

hindistan

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇şsizlik, rusya, türkiye, g20, japonya, güney kore, meksika, güney afrika, hindistan, brezilya