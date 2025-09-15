https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/g20-ulkeleri-arasinda-en-dusuk-issizlik-orani-rusyada-1099367519.html
G20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranı Rusya'da
G20 ülkeleri arasında bu yılın ikinci çeyreğinde en düşük işsizlik oranı Rusya’da görülürken en yüksek oran da Meksika'da kaydedildi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
08:22 15.09.2025 (güncellendi: 08:46 15.09.2025)
G20 ülkeleri arasında bu yılın ikinci çeyreğinde en düşük işsizlik oranı Rusya’da görülürken en yüksek oran da Meksika'da kaydedildi.
Sputnik, G20 ulusal istatistik kurumlarının paylaştığı işsizlik rakamlarını inceledi.
Rusya'da Haziran ayında işsizlik oranı Mart ayına göre 0.1 puan azalarak yüzde 2.2 ile ülke tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Bu aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomileri arasında da en düşük seviye.
İkinci sırada yüzde 2.5 ile Japonya yer alıyor. Bu ülkede işsizlik oranı üst üste ikinci çeyrek aynı seviyede kalıyor.
Güney Kore'de işsizlik oranı, Mart ayındaki yüzde 2.9'dan Haziran’daki yüzde 2.6'ya geriledi.
Meksika, üç ayda 0.5 puanla G20 ülkeleri arasında en yüksek artış sergileyerek yüzde 2.7'ye ulaştı.
İşsizlik oranının çift haneli rakamlarda olan tek ülke Güney Afrika. Bu ülkedeki durum bu yılın ikinci çeyreğinde kötüleşmeye devam ederken Mart ayındaki yüzde 32.9'dan Haziran ayındaki yüzde 33,2'ye yükseldi.
İkinci çeyrekte işsizlik oranında Meksika ve Güney Afrika dışında en büyük artış Türkiye'de görüldü (0.4 puan artışla yüzde 8,4).
Aynı dönemde, işsizlik oranı Hindistan'da 2.3 puan ve Brezilya'da 1.2 puan düşüş sergiledi.