ABD savaş gemileri Venezüella açıklarında: Maduro milis gücü için seferberlik ilan etti

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını artırmasının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü için seferberlik ilan etti.Devlet televizyonu VTY'ye göre Maduro, ülke genelinde 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin aktif hale getirileceğini açıkladı. Maduro, dijital platform üzerinden gönüllü kayıtlarının sürdüğünü, yıllardır eğitimli 4.5 milyon kişilik tabana ek olarak gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşabileceğini söyledi.“Venezüella, her koşulda barışını koruma ve dış tehditlere karşı savunma kapasitesine sahiptir” diyen Maduro, halkın cesaretinin dünya çapında örnek gösterildiğini belirtti. Maduro, “Güney Amerika ve Karayipler’in barışını tehdit eden kuzeydeki aşırılıkçı akımlara ve Nazi eğilimlerine karşı mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.Maduro: Kimse topraklarımıza dokunamazABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'e daha fazla askeri güç gönderme kararı almıştı. Bu kapsamda 28 Ağustos'ta Venezüella açıklarında bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir grup gemi yönlenedirildi.ABD yönetimi, Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilen “Cartel de los Soles” örgütünün lideri olmakla suçluyor. Hazine Bakanlığı, örgütü “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” ilan ederken, Maduro’nun tutuklanması ya da mahkum edilmesi için verilen ödül geçtiğimiz ay 50 milyon dolara çıkarılmıştı.Maduro ise, 18 Ağustos’taki açıklamasında, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk Venezüella’nın kutsal topraklarına dokunamaz” ifadeleriyle ABD’ye karşı sert mesaj vermişti.ABD ordusu Venezüella’dan çıkan tekneyi vurduABD Dışişleri Bakanı, 2 Eylül'de Venezüella’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusunca vurularak imha edildiğini açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.
ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını artırmasının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü için seferberlik ilan etti.
Devlet televizyonu VTY'ye göre Maduro, ülke genelinde 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin aktif hale getirileceğini açıkladı. Maduro, dijital platform üzerinden gönüllü kayıtlarının sürdüğünü, yıllardır eğitimli 4.5 milyon kişilik tabana ek olarak gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşabileceğini söyledi.
“Venezüella, her koşulda barışını koruma ve dış tehditlere karşı savunma kapasitesine sahiptir” diyen Maduro, halkın cesaretinin dünya çapında örnek gösterildiğini belirtti. Maduro, “Güney Amerika ve Karayipler’in barışını tehdit eden kuzeydeki aşırılıkçı akımlara ve Nazi eğilimlerine karşı mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Maduro: Kimse topraklarımıza dokunamaz
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'e daha fazla askeri güç gönderme kararı almıştı. Bu kapsamda 28 Ağustos'ta Venezüella açıklarında bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir grup gemi yönlenedirildi.
ABD yönetimi, Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilen “Cartel de los Soles” örgütünün lideri olmakla suçluyor. Hazine Bakanlığı, örgütü “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” ilan ederken, Maduro’nun tutuklanması ya da mahkum edilmesi için verilen ödül geçtiğimiz ay 50 milyon dolara çıkarılmıştı.
Maduro ise, 18 Ağustos’taki açıklamasında, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk Venezüella’nın kutsal topraklarına dokunamaz” ifadeleriyle ABD’ye karşı sert mesaj vermişti.
ABD ordusu Venezüella’dan çıkan tekneyi vurdu
ABD Dışişleri Bakanı, 2 Eylül'de Venezüella’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusunca vurularak imha edildiğini açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.