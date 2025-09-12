Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Rusya'ya bankacılık yaptırımları ve ticari tarifeler uygulayabiliriz
Trump: Rusya'ya bankacılık yaptırımları ve ticari tarifeler uygulayabiliriz
ABD basınına açıklamalarda bulunan Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım planlarından ve Ukrayna konusundaki yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya bankacılık alanında yaptırımlar ile ticari gümrük vergileri uygulayabileceklerini belirtti.ABD basınına konuşan Trump, "Bankaları hedef alan çok sert yaptırımlar uygulamaya ve ayrıca petrol ve (ticaret) tarifeler alanında darbe vurmaya hazırlanıyoruz" dedi.Daha önce Hindistan'a Rus petrolü aldığı için yüzde 50 gümrük tarifesi uyguladığını anımsatan Trump, "Bu, Yeni Delhi'yle görüş ayrılıklarına yol açan ciddi bir adımdı. Bunu yapmak kolay olmadı" diye konuştu.'Ukrayna'da çözümün temposu hayal kırıklığı yarattı'Trump, Ukrayna çatışmasının çözüm temposunun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu itiraf etti.ABD Başkanı, çözüm bulduğu diğer çatışmaların gözüne daha zor göründüğünü kaydetti.Vladimir Zelenskiy'in müzakerelere hazır olduğunu çok hızlı göstermediğini anımsatan Trump, "Tango için iki kişi gerekli. Putin bunu isterken Zelenskiy'in bunu istememesi şaşırtıcı. Zelenskiy isterken de Putin istemiyor" diye ekledi.
Trump: Rusya'ya bankacılık yaptırımları ve ticari tarifeler uygulayabiliriz

16:29 12.09.2025
ABD basınına açıklamalarda bulunan Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım planlarından ve Ukrayna konusundaki yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebiliriz
13:31
