https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-ama-burada-asla-ve-asla-avm-ve-otel-olmayacak-1089945257.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine dair de bilgi vererek, projede AVM ve otel bulunmadığını vurguladı. Ayrıca... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T22:49+0300
2024-11-01T22:49+0300
2024-11-01T22:49+0300
türkiye
mehmet nuri ersoy
kültür ve turizm bakanlığı
haydarpaşa
haydarpaşa garı
sirkeci
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de turizm gelirleri, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklamalarında Ersoy, yaşanan tüm krizlere, savaşlara rağmen Türkiye'nin dünyanın her yerinden ziyaretçi aldığını söyleyerek, turizm sektöründe en önemli unsurun kişi başı gecelik harcama olduğunu vurgulayarak, yıl sonu 60 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalayacaklarını ifade etti.'Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak'Haydarpaşa Garı projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ersoy, projede AVM ve otel bulunmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:'Garın bir kısmı göç müzesi olacak'Sirkeci Garı'na dair de Ersoy, "Sirkeci'de de tren olacak. Kazlıçeşme-Sirkeci arası nostaljik tren çalışması devam edecek. O hattı da koruyacağız ve meydanı da düzenleyeceğiz. Kültür, sanat etkinlikleri alanları yapılacak. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nı deniz yolu ile birbirine bağlayacağız. Bunlar birkaç etaplık bir proje. Sirkeci ve Haydarpaşa'nın birinci etabını 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Sirkeci Garı, Avrupa'ya ilk giden işçilerimizin çıkış noktası. Bu bakımdan garın bir kısmı da Göç Müzesi olacak" dedi.Ersoy, arkeolojik kazıları da 12 aya yaydıklarını ve geniş olarak alanların kazıldığını aktararak, çok fazla önemli eserlerin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.'Artık süper ligdeyiz'Gelecek yıl 64 milyar dolar hedefinde olduklarına dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonra her sene rakamı artıracağız. Artık süper ligdeyiz. Geçen sene dünya beşinciliğindeydik, bu sene muhtemelen dördüncü olarak kapatacağız. Hedefimiz ilk 3'e girmek. Daha çok çalışmamız gerekiyor. 80 milyon ziyaretçiyi yakalamamız gerekiyor. En zorlandığımız şey siyasette algı yönetmek. İş üretemeyen genelde algı üretmekte çok mahir oluyor" dedi.
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mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı, haydarpaşa, haydarpaşa garı, sirkeci
mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı, haydarpaşa, haydarpaşa garı, sirkeci
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine dair de bilgi vererek, projede AVM ve otel bulunmadığını vurguladı. Ayrıca Ersoy, yıl sonu 60 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalayacaklarını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de turizm gelirleri, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Ersoy, yaşanan tüm krizlere, savaşlara rağmen Türkiye'nin dünyanın her yerinden ziyaretçi aldığını söyleyerek, turizm sektöründe en önemli unsurun kişi başı gecelik harcama olduğunu vurgulayarak, yıl sonu 60 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalayacaklarını ifade etti.
'Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak'
Haydarpaşa Garı projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ersoy, projede AVM ve otel bulunmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Burada tren olacak, çünkü tren, demiryolu, buranın kültürünün bir parçası. 100 yıldan fazla bir süredir burası gar olarak işletiliyor. Haydarpaşa için de söylüyorum, Sirkeci için de söylüyorum. Tren olacak, kültür olacak, sanat olacak ve millet bahçesi olacak. Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak. Hiçbir zamanda böyle bir konu bizim hazırladığımız projede gündeme gelmedi. Biz zaten alanın tren garı özelliğini bozmuyoruz. Zaten bakın Haydarpaşa'nın ana binasının olduğu yerde tren giriş, çıkışları olacak ve Devlet Demir Yolları işletecek. Onun dışında diğer katlarda Rami Kütüphanesi gibi sergi alanları olacak. Orada çok büyük bir arkeopark kazısı var ve kazılar devam ediyor. Orası korunacak ve onun yanında Kalkhedon Arkeoloji Müzesi kurulacak. Onun yanına da Performans Sanatları Merkezi yapacağız. Ortasında da aynı Rami Kışlası'ndaki gibi özel bir millet bahçesi olacak. Burada Venedik Bienali'ndeki gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz"
'Garın bir kısmı göç müzesi olacak'
Sirkeci Garı'na dair de Ersoy, "Sirkeci'de de tren olacak. Kazlıçeşme-Sirkeci arası nostaljik tren çalışması devam edecek. O hattı da koruyacağız ve meydanı da düzenleyeceğiz. Kültür, sanat etkinlikleri alanları yapılacak. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nı deniz yolu ile birbirine bağlayacağız. Bunlar birkaç etaplık bir proje. Sirkeci ve Haydarpaşa'nın birinci etabını 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Sirkeci Garı, Avrupa'ya ilk giden işçilerimizin çıkış noktası. Bu bakımdan garın bir kısmı da Göç Müzesi olacak" dedi.
Ersoy, arkeolojik kazıları da 12 aya yaydıklarını ve geniş olarak alanların kazıldığını aktararak, çok fazla önemli eserlerin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
Gelecek yıl 64 milyar dolar hedefinde olduklarına dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonra her sene rakamı artıracağız. Artık süper ligdeyiz. Geçen sene dünya beşinciliğindeydik, bu sene muhtemelen dördüncü olarak kapatacağız. Hedefimiz ilk 3'e girmek. Daha çok çalışmamız gerekiyor. 80 milyon ziyaretçiyi yakalamamız gerekiyor. En zorlandığımız şey siyasette algı yönetmek. İş üretemeyen genelde algı üretmekte çok mahir oluyor" dedi.