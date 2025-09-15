https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/son-paylasimi-dikkat-cekmisti-ufuk-ozkanin-saglik-durumu-nasil-1099381359.html

Son paylaşımı dikkat çekmişti: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

Son paylaşımı dikkat çekmişti: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özkan haberlerin doğru olmadığını ve rutin hastane ziyaretleri yaptığını söyledi. Ünlü... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T17:28+0300

2025-09-15T17:28+0300

2025-09-15T17:28+0300

türki̇ye

ufuk özkan

oyuncu

hasta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073488694_0:0:737:415_1920x0_80_0_0_4ac31a65e0a86973dc948d08f240d896.jpg

Oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna dair iddialar ortaya atıldı. Bazı haber sitelerinde ünlü oyuncunun son yaptığı paylaşımın ardından 'intihar' ettiği iddia edildi.Ufuk Özkan'dan yalanlama: Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Özkan Gazete Magazin'e konuştu "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum" dedi.'Evimde istirahatteyim'"Sete gidiyorum ve yarışma programı sunuyorum" diyen ünlü isim, "Haberlerin makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaşmıştıÖzkan, dün sosyal medya hesabından çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.Ufuk Özkan kimdir?11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ufuk-ozkandan-nafaka-tepkisi-45-bin-74-bin-derken-114-bin-liraya-cikti-ben-ayda-114-bin-lira-1089202163.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ufuk özkan kimdir?, ufuk özkan intihar mı etti, ufuk özkana ne oldu, ufuk özkan, ufuk özkan son paylaşımı