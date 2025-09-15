Türkiye
Son paylaşımı dikkat çekmişti: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
Son paylaşımı dikkat çekmişti: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
Son paylaşımı dikkat çekmişti: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

17:28 15.09.2025
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özkan haberlerin doğru olmadığını ve rutin hastane ziyaretleri yaptığını söyledi. Ünlü oyuncu 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?' diyerek de tepki gösterdi.
Oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna dair iddialar ortaya atıldı. Bazı haber sitelerinde ünlü oyuncunun son yaptığı paylaşımın ardından 'intihar' ettiği iddia edildi.

Ufuk Özkan'dan yalanlama: Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?

Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Özkan Gazete Magazin'e konuştu "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum" dedi.

'Evimde istirahatteyim'

"Sete gidiyorum ve yarışma programı sunuyorum" diyen ünlü isim, "Haberlerin makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaşmıştı

Özkan, dün sosyal medya hesabından çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.

Ufuk Özkan kimdir?

11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.
2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.
