https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ufuk-ozkandan-nafaka-tepkisi-45-bin-74-bin-derken-114-bin-liraya-cikti-ben-ayda-114-bin-lira-1089202163.html
Ufuk Özkan'dan nafaka tepkisi: 45 bin, 74 bin derken 114 bin liraya çıktı. Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki
Ufuk Özkan'dan nafaka tepkisi: 45 bin, 74 bin derken 114 bin liraya çıktı. Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki
Sputnik Türkiye
Oyuncu Ufuk Özkan boşandığı eşine ödemek zorunda olduğu nafakanın boyutuna tepki gösterdi. 17 yıllık eşi Nazan Özen’le ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T12:11+0300
2024-10-14T12:11+0300
2024-10-14T12:11+0300
yaşam
ufuk özkan
nafaka
boşanma
boşanma davası
boşanmak
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Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı. Sağlık sorunları devam eden Ufuk Özkan oğlunun annesi Nazan Özen ile de sorunlar yaşıyor.Bir süre önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen’le nafaka davası olan Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı. Ancak nafaka arttı.'Minimal yaşayamıyorum'Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, Sabah'a konuşarak isyan etti. Oyuncu "Ödeyeceğim nafaka 114 bin lira oldu. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum. Minimal yaşayamıyorum dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/186-bin-liralik-nafaka-borcunu-ogrenince-avukatlik-burosunu-yakmaya-calisti-1085215290.html
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ufuk özkan, ufuk özkan nafaka, nafaka ünlü oyuncu
ufuk özkan, ufuk özkan nafaka, nafaka ünlü oyuncu
Ufuk Özkan'dan nafaka tepkisi: 45 bin, 74 bin derken 114 bin liraya çıktı. Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki
Oyuncu Ufuk Özkan boşandığı eşine ödemek zorunda olduğu nafakanın boyutuna tepki gösterdi. 17 yıllık eşi Nazan Özen’le ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden davalık olan Ufuk Özkan 45 bin TL olan davanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan etti, "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" dedi.
Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı. Sağlık sorunları devam eden Ufuk Özkan oğlunun annesi Nazan Özen ile de sorunlar yaşıyor.
Bir süre önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen’le nafaka davası olan Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı. Ancak nafaka arttı.
Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, Sabah'a konuşarak isyan etti.
Oyuncu "Ödeyeceğim nafaka 114 bin lira oldu. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum. Minimal yaşayamıyorum dedi.