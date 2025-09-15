https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-sdgnin-10-mart-mutabakatina-riayet-etmesi-onemli-1099383011.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesi önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesi önemli
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüştü. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T19:39+0300
2025-09-15T19:39+0300
2025-09-15T19:53+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ahmed eş-şara
suriye
demokratik suriye güçleri (dsg)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c1ec5a84d2d129ca5be8704068d5da1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan ve Şara görüşmesinin detaylarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre Erdoğan görüşmede, 'Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu' belirtti.'BM Genel Kurulu toplantısına katılması tarihi önemde'Erdoğan'ın ayrıca Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu ifade ettiği' bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/cumhurbaskani-erdogandan-dohada-aciklamalar-israil-durdurulmali-1099380816.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_155:0:1355:900_1920x0_80_0_0_c4bb63000ffe1db40fa7f7fb49b224f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ahmed eş-şara, suriye, demokratik suriye güçleri (dsg)
recep tayyip erdoğan, ahmed eş-şara, suriye, demokratik suriye güçleri (dsg)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesi önemli
19:39 15.09.2025 (güncellendi: 19:53 15.09.2025)
Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan ve Şara görüşmesinin detaylarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre Erdoğan görüşmede, 'Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu' belirtti.
'BM Genel Kurulu toplantısına katılması tarihi önemde'
Erdoğan'ın ayrıca Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu ifade ettiği' bildirildi.
Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, MİT Başkanı İbrahim Kalın
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan
eşlik etti.