Silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltına alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş'nin kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.Saldırıda, M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş, kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı saldırı düzenlenen 72 EK 339 plakalı hafif ticari araçta da inceleme yapıldı.Valilik, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

