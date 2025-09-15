https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/corumda-iki-kadin-besinci-kattaki-bir-daireye-pompali-tufekle-ates-edip-kacti--1099362836.html
Çorum'da iki kadın beşinci kattaki bir daireye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı: Polis kadınları arıyor
Çorum'da bir apartmana pompalı tüfekle ateş eden 2 kadına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.
Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen 2 kadın 5. kattaki daireye ateş etti.Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri kadınların caddede park halinde bulunan bir TIR'ın arkasında gizlenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi.Açılan ateş sonucu dairenin camları kırılırken kadınların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
01:06 15.09.2025 (güncellendi: 01:09 15.09.2025)
