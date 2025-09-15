https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sanchez-israil-uluslararasi-spor-etkinliklerinden-men-edilmeli-1099381835.html
Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli
Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli
İspanya'daki 'Vuelta a Espana' bisiklet yarışında Filistin yanlısı protestocuların yarışın yollarını kapatmasının ardından Sanchez'den açıklama geldi. İşte detaylar...
İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Sosyalist Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki savaşı sürdürürken İsrail'in uluslararası spor müsabakalarına katılmaktan men edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:Filistin yanlısı protestocular yolları kapattıSanchez'in bu açıklaması, 'Vuelta a Espana' bisiklet yarışına katılan İsrailli bir takımı protesto eden Filistin yanlısı göstericilere destek vermesinin ardından gerçekleşti.Protestocular, üç haftalık prestijli yarışın Madrid'e giden yollarını kapatarak pazar günkü etabın erken bitmesine neden oldu. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez ve hükümetini 'kalabalıkları kışkırtmakla' suçladı ve yaşananların 'utanç verici' olduğunu söyledi.Sanchez: İspanyol halkıyla gurur duyuyorumSanchez ise bu konuyla ilgili 'Her zaman şiddeti reddettiğini' ve 'sporculara derin bir saygı duyduğunu' belirtirken şu ifadeyi de ekledi:İsrailli bakan: Sanchez gerçeğin düşmanıBunun ardından Saar, sosyal medyada Sanchez'i 'yalancı' olarak niteledi ve ayrıca başbakan ile 'Komünist hükümetini antisemit ve gerçeğin düşmanı' ilan etti.İspanya-İsrail gerilimi artıyorGeçen hafta İspanya, İsrail'e yönelik kalıcı silah ambargosunun da aralarında bulunduğu 9 maddelik sert yaptırımları uygulamaya koymuştu. Bu adım iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.
İspanya’daki bisiklet yarışı ‘Vuelta a Espana’da yaşanan protestolardan sonra bugün yaptığı açıklamada İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Sosyalist Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze’deki savaşı sürdürürken İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılmaktan men edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:
Bu barbarlık sürdükçe, İsrail uluslararası etkinlikleri kendi varlığını aklamak için kullanamaz.
Filistin yanlısı protestocular yolları kapattı
Sanchez’in bu açıklaması, ‘Vuelta a Espana’ bisiklet yarışına katılan İsrailli bir takımı protesto eden Filistin yanlısı göstericilere destek vermesinin ardından gerçekleşti.
Protestocular, üç haftalık prestijli yarışın Madrid’e giden yollarını kapatarak pazar günkü etabın erken bitmesine neden oldu. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez ve hükümetini ‘kalabalıkları kışkırtmakla’ suçladı ve yaşananların ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.
Sanchez: İspanyol halkıyla gurur duyuyorum
Sanchez ise bu konuyla ilgili ‘Her zaman şiddeti reddettiğini’ ve ‘sporculara derin bir saygı duyduğunu’ belirtirken şu ifadeyi de ekledi:
Aynı zamanda, adaletsizliğe karşı harekete geçen ve ideallerini barışçıl biçimde savunan İspanyol halkına da hayranım ve onlarla gurur duyuyorum.
İsrailli bakan: Sanchez gerçeğin düşmanı
Bunun ardından Saar, sosyal medyada Sanchez’i ‘yalancı’ olarak niteledi ve ayrıca başbakan ile ‘Komünist hükümetini antisemit ve gerçeğin düşmanı’ ilan etti.
İspanya-İsrail gerilimi artıyor
Geçen hafta İspanya, İsrail’e yönelik kalıcı silah ambargosunun da aralarında bulunduğu 9 maddelik sert yaptırımları uygulamaya koymuştu. Bu adım iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.