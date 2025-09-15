Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sanchez-israil-uluslararasi-spor-etkinliklerinden-men-edilmeli-1099381835.html
Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli
Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli
Sputnik Türkiye
İspanya'daki 'Vuelta a Espana' bisiklet yarışında Filistin yanlısı protestocuların yarışın yollarını kapatmasının ardından Sanchez'den açıklama geldi. İşte detaylar...
2025-09-15T18:04+0300
2025-09-15T18:04+0300
dünya
i̇spanya
i̇srail
filistin
gazze
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099381680_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b305c90cc05c48ab310fea08b2dddd9b.jpg
İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Sosyalist Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze’deki savaşı sürdürürken İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılmaktan men edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:Filistin yanlısı protestocular yolları kapattıSanchez’in bu açıklaması, ‘Vuelta a Espana’ bisiklet yarışına katılan İsrailli bir takımı protesto eden Filistin yanlısı göstericilere destek vermesinin ardından gerçekleşti.Protestocular, üç haftalık prestijli yarışın Madrid’e giden yollarını kapatarak pazar günkü etabın erken bitmesine neden oldu. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez ve hükümetini ‘kalabalıkları kışkırtmakla’ suçladı ve yaşananların ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.Sanchez: İspanyol halkıyla gurur duyuyorumSanchez ise bu konuyla ilgili ‘Her zaman şiddeti reddettiğini’ ve ‘sporculara derin bir saygı duyduğunu’ belirtirken şu ifadeyi de ekledi:İsrailli bakan: Sanchez gerçeğin düşmanıBunun ardından Saar, sosyal medyada Sanchez’i ‘yalancı’ olarak niteledi ve ayrıca başbakan ile ‘Komünist hükümetini antisemit ve gerçeğin düşmanı’ ilan etti.İspanya-İsrail gerilimi artıyorGeçen hafta İspanya, İsrail’e yönelik kalıcı silah ambargosunun da aralarında bulunduğu 9 maddelik sert yaptırımları uygulamaya koymuştu. Bu adım iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/son-dakika-ispanya-israile-9-maddelik-yaptirim-paketini-yururluge-soktu-1099230462.html
i̇spanya
i̇srail
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099381680_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_69c168404382d5d8c89f0a7cc76c13b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya, sanchez, i̇srail, spor müsabakaları, pedro sanchez, vuelta a espana
i̇spanya, sanchez, i̇srail, spor müsabakaları, pedro sanchez, vuelta a espana

Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli

18:04 15.09.2025
La Vuelta Bisiklet Yarışı'nda Protestolar
La Vuelta Bisiklet Yarışı'nda Protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
Abone ol
İspanya’daki bisiklet yarışı ‘Vuelta a Espana’da yaşanan protestolardan sonra bugün yaptığı açıklamada İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Sosyalist Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze’deki savaşı sürdürürken İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılmaktan men edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

Bu barbarlık sürdükçe, İsrail uluslararası etkinlikleri kendi varlığını aklamak için kullanamaz.

Filistin yanlısı protestocular yolları kapattı

Sanchez’in bu açıklaması, ‘Vuelta a Espana’ bisiklet yarışına katılan İsrailli bir takımı protesto eden Filistin yanlısı göstericilere destek vermesinin ardından gerçekleşti.
Protestocular, üç haftalık prestijli yarışın Madrid’e giden yollarını kapatarak pazar günkü etabın erken bitmesine neden oldu. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez ve hükümetini ‘kalabalıkları kışkırtmakla’ suçladı ve yaşananların ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.

Sanchez: İspanyol halkıyla gurur duyuyorum

Sanchez ise bu konuyla ilgili ‘Her zaman şiddeti reddettiğini’ ve ‘sporculara derin bir saygı duyduğunu’ belirtirken şu ifadeyi de ekledi:

Aynı zamanda, adaletsizliğe karşı harekete geçen ve ideallerini barışçıl biçimde savunan İspanyol halkına da hayranım ve onlarla gurur duyuyorum.

İsrailli bakan: Sanchez gerçeğin düşmanı

Bunun ardından Saar, sosyal medyada Sanchez’i ‘yalancı’ olarak niteledi ve ayrıca başbakan ile ‘Komünist hükümetini antisemit ve gerçeğin düşmanı’ ilan etti.

İspanya-İsrail gerilimi artıyor

Geçen hafta İspanya, İsrail’e yönelik kalıcı silah ambargosunun da aralarında bulunduğu 9 maddelik sert yaptırımları uygulamaya koymuştu. Bu adım iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.
Madrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu
9 Eylül, 15:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала