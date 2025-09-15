https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sanchez-israil-uluslararasi-spor-etkinliklerinden-men-edilmeli-1099381835.html

Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli

Sanchez: İsrail uluslararası spor müsabakalarından men edilmeli

Sputnik Türkiye

İspanya'daki 'Vuelta a Espana' bisiklet yarışında Filistin yanlısı protestocuların yarışın yollarını kapatmasının ardından Sanchez'den açıklama geldi. İşte detaylar...

2025-09-15T18:04+0300

2025-09-15T18:04+0300

2025-09-15T18:04+0300

dünya

i̇spanya

i̇srail

filistin

gazze

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099381680_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b305c90cc05c48ab310fea08b2dddd9b.jpg

İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Sosyalist Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze’deki savaşı sürdürürken İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılmaktan men edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:Filistin yanlısı protestocular yolları kapattıSanchez’in bu açıklaması, ‘Vuelta a Espana’ bisiklet yarışına katılan İsrailli bir takımı protesto eden Filistin yanlısı göstericilere destek vermesinin ardından gerçekleşti.Protestocular, üç haftalık prestijli yarışın Madrid’e giden yollarını kapatarak pazar günkü etabın erken bitmesine neden oldu. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez ve hükümetini ‘kalabalıkları kışkırtmakla’ suçladı ve yaşananların ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.Sanchez: İspanyol halkıyla gurur duyuyorumSanchez ise bu konuyla ilgili ‘Her zaman şiddeti reddettiğini’ ve ‘sporculara derin bir saygı duyduğunu’ belirtirken şu ifadeyi de ekledi:İsrailli bakan: Sanchez gerçeğin düşmanıBunun ardından Saar, sosyal medyada Sanchez’i ‘yalancı’ olarak niteledi ve ayrıca başbakan ile ‘Komünist hükümetini antisemit ve gerçeğin düşmanı’ ilan etti.İspanya-İsrail gerilimi artıyorGeçen hafta İspanya, İsrail’e yönelik kalıcı silah ambargosunun da aralarında bulunduğu 9 maddelik sert yaptırımları uygulamaya koymuştu. Bu adım iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/son-dakika-ispanya-israile-9-maddelik-yaptirim-paketini-yururluge-soktu-1099230462.html

i̇spanya

i̇srail

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, sanchez, i̇srail, spor müsabakaları, pedro sanchez, vuelta a espana