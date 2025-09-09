İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından İsrail’e karşı dün açıklanan 9 maddelik yaptırım listesi bugün kabine tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.
İspanya’da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık" diyerek, "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi.
‘AB’de de nitelikli çoğunluğa yaklaştık’
İspanya'nın talebinin “İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu” tekrarlayan Albares şunları kaydetti:
Biz baştan beri adım adım (İsrail'e karşı) kararlar aldık. İspanya ulusal boyutta yapabileceklerini yapıyor. Avrupa Birliği seviyesinde bir karar alınsa bu elbette daha büyük bir etki yapar. Kopenhag'daki toplantıda AB Dışişleri Bakanlarına sunduğum plan (İsrail'e silah satışlarına ambargo konulması, İsrail ile ticaretin sonlandırılması ve İsrail ile AB arasındaki tüm programların askıya alınması) için henüz oy birliği yok ancak nitelikli çoğunlukla yaklaştığımızı sanıyorum.
İspanya'dan İsrail'e 9 yaptırım
İspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:
Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması
İsrail ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması
İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması
Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması
Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması
Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması
Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek
İspanya'nın Gazze halkına yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 10 milyon avro artırması
Gazze'ye yönelik insani yardım ve iş birliğinin 2026 yılına kadar 150 milyon euroya çıkarılması.