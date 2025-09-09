https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/son-dakika-ispanya-israile-9-maddelik-yaptirim-paketini-yururluge-soktu-1099230462.html

İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu

İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından İsrail’e karşı dün açıklanan 9 maddelik yaptırım listesi bugün kabine tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. İşte detaylar...

2025-09-09T15:14+0300

2025-09-09T15:14+0300

2025-09-09T15:14+0300

dünya

i̇spanya

i̇srail

yaptırım

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

gazze

filistin

ab

jose manuel albares

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661856_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_bde75c2fdeb48c025f8753cbb68c0b3f.png

İspanya’da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık" diyerek, "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi.‘AB’de de nitelikli çoğunluğa yaklaştık’İspanya'nın talebinin “İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu” tekrarlayan Albares şunları kaydetti:İspanya'dan İsrail'e 9 yaptırımİspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/hindistan-merkez-bankasindan-trumpa-karsi-altin-hamlesi-1099228644.html

i̇spanya

i̇srail

gazze

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, i̇srail, yaptırım, yaptırımlar listesi, filistin, gazze, i̇srail'e yaptırımlar