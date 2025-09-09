Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/son-dakika-ispanya-israile-9-maddelik-yaptirim-paketini-yururluge-soktu-1099230462.html
İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu
İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından İsrail’e karşı dün açıklanan 9 maddelik yaptırım listesi bugün kabine tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. İşte detaylar...
2025-09-09T15:14+0300
2025-09-09T15:14+0300
dünya
i̇spanya
i̇srail
yaptırım
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
gazze
filistin
ab
jose manuel albares
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661856_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_bde75c2fdeb48c025f8753cbb68c0b3f.png
İspanya’da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık" diyerek, "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi.‘AB’de de nitelikli çoğunluğa yaklaştık’İspanya'nın talebinin “İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu” tekrarlayan Albares şunları kaydetti:İspanya'dan İsrail'e 9 yaptırımİspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/hindistan-merkez-bankasindan-trumpa-karsi-altin-hamlesi-1099228644.html
i̇spanya
i̇srail
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661856_84:0:1449:1024_1920x0_80_0_0_a04a5ecfbf4bea7d6027240cb02b2a6d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya, i̇srail, yaptırım, yaptırımlar listesi, filistin, gazze, i̇srail'e yaptırımlar
i̇spanya, i̇srail, yaptırım, yaptırımlar listesi, filistin, gazze, i̇srail'e yaptırımlar

İspanya, İsrail’e 9 maddelik yaptırım paketini yürürlüğe soktu

15:14 09.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMadrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor?
Madrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından İsrail’e karşı dün açıklanan 9 maddelik yaptırım listesi bugün kabine tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.
İspanya’da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık" diyerek, "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi.

‘AB’de de nitelikli çoğunluğa yaklaştık’

İspanya'nın talebinin “İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu” tekrarlayan Albares şunları kaydetti:

Biz baştan beri adım adım (İsrail'e karşı) kararlar aldık. İspanya ulusal boyutta yapabileceklerini yapıyor. Avrupa Birliği seviyesinde bir karar alınsa bu elbette daha büyük bir etki yapar. Kopenhag'daki toplantıda AB Dışişleri Bakanlarına sunduğum plan (İsrail'e silah satışlarına ambargo konulması, İsrail ile ticaretin sonlandırılması ve İsrail ile AB arasındaki tüm programların askıya alınması) için henüz oy birliği yok ancak nitelikli çoğunlukla yaklaştığımızı sanıyorum.

İspanya'dan İsrail'e 9 yaptırım

İspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:
Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması
İsrail ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması
İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması
Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması
Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması
Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması
Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek
İspanya'nın Gazze halkına yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 10 milyon avro artırması
Gazze'ye yönelik insani yardım ve iş birliğinin 2026 yılına kadar 150 milyon euroya çıkarılması.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
EKONOMİ
Hindistan Merkez Bankası’ndan Trump’a karşı altın hamlesi
15:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала