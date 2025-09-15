https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/rusya-ab-sirbistanda-maydan-olaylari-planliyor-1099375370.html

Rusya: AB, Sırbistan'da 'Maydan' olayları planlıyor

15.09.2025

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Sırbistan'daki kargaşalarla ilgili açıklamasında, olayların Belgrad'da kendisine sadık bir iktidar görmek isteyen AB'nin faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.Sırbistan'da düzenlenen hükümet karşıtı eylemlere dair bir açıklama yayınlayan SVR, "AB, 'Sırp Maydanı' hazırlıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Sırbistan'da gençlerin aktif katılımıyla yaşanan mevcut kargaşa, büyük ölçüde AB ve üye ülkelerinin yıkıcı faaliyetlerinin bir ürünü" ifadelerini kullandı.SVR, Avrupa'daki liberal ana akımın amacının Balkanlar'ın en büyük ülkesinde Brüksel'e itaatkar ve sadık bir yönetimi iktidara getirmek olduğunun altını çizdi.Avrupalı elitlerin 1 Kasım 2024'te Novi Sad'da yaşanan trajik olayların yıldönümünü fırsata çevirmeye hazırlandığına dikkat çeken SVR, "Avrupalı elitler, protestoların tetikleyicisi haline gelen 1 Kasım'daki Novi Sad'daki trajik olayların yıldönümünü, durumu kendi lehlerine çevirmek için kullanacak. Sırp gençliğinin 'beyinlerini yıkamak' ve sözde 'parlak Avrupa geleceğinin' reklamını yapmak istiyorlar. Sözde bağımsız medyaya özel bir rol veriliyor. 'Bağımsızlıklarının' 'demokratik' Avrupa fonlarıyla güçlendirilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.Tüm bu çabalara rağmen Batı'nın birçok ülkede başarıyla test ettiği renkli devrim senaryosunun Sırbistan'da başarısızlığa uğradığını belirten SVR, şöyle devam etti:1 Kasım 2024'te ne olmuştu?Sırbistan’da öğrenci ve muhalefet protestoları, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde durum, ağustos ortasında gerginleşmiş, protestocular eylemlerini yoğunlaştırarak özellikle akşam ve gece saatlerinde yolları trafiğe kapatarak polisle çatışmıştı.Vuçiç'ten renkli devrim mesajıSırbistan İçişleri Bakanlığı’na göre, 7 Eylül’de 111 yerleşim yerinde 126 bin hükümet yanlısı kişi bir araya geldi. Aynı gün, Kosjeriç, Şabac, Çaçak ve Niş şehirlerinde polis, Vuçiç yanlıları ve karşıtları arasında olaylar yaşandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkede ‘renkli devrim’ girişimlerinin başarısız olduğunu, vatandaşlar arasında uzlaşma sağlanması gerektiğini ifade etmişti.Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Eylül’de Sırbistan genelinde yaklaşık 140 yerleşim yerinde hükümet karşıtı öğrenci ve muhalif protestolara karşı, hükümeti destekleyen mitingler düzenleneceğini belirtmişti.

