https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/putin-rusya-kuresel-ekonomik-dinamiklerinin-onune-gecmek-icin-caba-gostermeli-1099382197.html

Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli

Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rusya'nın küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T18:34+0300

2025-09-15T18:34+0300

2025-09-15T18:34+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

toplantı

ekonomi

gsyi̇h

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099075775_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_f9ed155cd46b58a2e3a99cbc925db9e6.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Rusya'nın sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.Putin, "Sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmamalı, aynı zamanda endüstrilerimizin, bölgelerimizin ve topraklarımızın potansiyelini ortaya çıkararak, yabancı ortaklarla bağlar geliştirerek, ileri teknolojileri yaygın bir şekilde uygulayarak ve modern ekonominin yeni umut vaat eden alanlarında uzmanlaşarak küresel ekonominin dinamiklerini geride bırakmaya çalışmalıyız" diye konuştu.Rus lider, Rusya'da enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirlerin sonuç verdiğini vurgulayarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 7 ay içinde yüzde 1.1 oranında artış kaydettiğini vurguladı.Putin ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mali ve parasal politikalarının uyumlu hale getirilmesinin hayati önem taşımakta olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/putin-moskova-dunyanin-en-iyi-sehirlerden-biri-1099338516.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, toplantı, ekonomi, gsyi̇h