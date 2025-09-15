Türkiye
Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli
Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli
15.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Rusya'nın sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.Putin, "Sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmamalı, aynı zamanda endüstrilerimizin, bölgelerimizin ve topraklarımızın potansiyelini ortaya çıkararak, yabancı ortaklarla bağlar geliştirerek, ileri teknolojileri yaygın bir şekilde uygulayarak ve modern ekonominin yeni umut vaat eden alanlarında uzmanlaşarak küresel ekonominin dinamiklerini geride bırakmaya çalışmalıyız" diye konuştu.Rus lider, Rusya'da enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirlerin sonuç verdiğini vurgulayarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 7 ay içinde yüzde 1.1 oranında artış kaydettiğini vurguladı.Putin ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mali ve parasal politikalarının uyumlu hale getirilmesinin hayati önem taşımakta olduğunun altını çizdi.
Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli

18:34 15.09.2025
Rusya lideri Putin, Rusya'nın küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Rusya'nın sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.
Putin, "Sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmamalı, aynı zamanda endüstrilerimizin, bölgelerimizin ve topraklarımızın potansiyelini ortaya çıkararak, yabancı ortaklarla bağlar geliştirerek, ileri teknolojileri yaygın bir şekilde uygulayarak ve modern ekonominin yeni umut vaat eden alanlarında uzmanlaşarak küresel ekonominin dinamiklerini geride bırakmaya çalışmalıyız" diye konuştu.
Rus lider, Rusya'da enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirlerin sonuç verdiğini vurgulayarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 7 ay içinde yüzde 1.1 oranında artış kaydettiğini vurguladı.
Putin ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mali ve parasal politikalarının uyumlu hale getirilmesinin hayati önem taşımakta olduğunun altını çizdi.
