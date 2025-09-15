https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/putin-rusya-kuresel-ekonomik-dinamiklerinin-onune-gecmek-icin-caba-gostermeli-1099382197.html
Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli
Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya'nın küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T18:34+0300
2025-09-15T18:34+0300
2025-09-15T18:34+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
toplantı
ekonomi
gsyi̇h
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099075775_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_f9ed155cd46b58a2e3a99cbc925db9e6.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Rusya'nın sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.Putin, "Sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmamalı, aynı zamanda endüstrilerimizin, bölgelerimizin ve topraklarımızın potansiyelini ortaya çıkararak, yabancı ortaklarla bağlar geliştirerek, ileri teknolojileri yaygın bir şekilde uygulayarak ve modern ekonominin yeni umut vaat eden alanlarında uzmanlaşarak küresel ekonominin dinamiklerini geride bırakmaya çalışmalıyız" diye konuştu.Rus lider, Rusya'da enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirlerin sonuç verdiğini vurgulayarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 7 ay içinde yüzde 1.1 oranında artış kaydettiğini vurguladı.Putin ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mali ve parasal politikalarının uyumlu hale getirilmesinin hayati önem taşımakta olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/putin-moskova-dunyanin-en-iyi-sehirlerden-biri-1099338516.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099075775_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_44c8403712faee5fe76d300bf8fee1cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, toplantı, ekonomi, gsyi̇h
rusya, kremlin, vladimir putin, toplantı, ekonomi, gsyi̇h
Putin: Rusya, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermeli
Rusya lideri Putin, Rusya'nın küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Rusya'nın sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, küresel ekonomik dinamiklerinin önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.
Putin, "Sadece küresel ekonominin hızına ayak uydurmakla kalmamalı, aynı zamanda endüstrilerimizin, bölgelerimizin ve topraklarımızın potansiyelini ortaya çıkararak, yabancı ortaklarla bağlar geliştirerek, ileri teknolojileri yaygın bir şekilde uygulayarak ve modern ekonominin yeni umut vaat eden alanlarında uzmanlaşarak küresel ekonominin dinamiklerini geride bırakmaya çalışmalıyız" diye konuştu.
Rus lider, Rusya'da enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirlerin sonuç verdiğini vurgulayarak ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 7 ay içinde yüzde 1.1 oranında artış kaydettiğini vurguladı.
Putin ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mali ve parasal politikalarının uyumlu hale getirilmesinin hayati önem taşımakta olduğunun altını çizdi.