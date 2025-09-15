https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/prof-dr-naci-gorur-adiyaman-depremi-sonrasi-uyardi-kucuk-ama-stres-alanini-degistirebilir-1099376207.html
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremi sonrası uyardı: 'Küçük ama, stres alanını değiştirebilir'
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremi sonrası uyardı: 'Küçük ama, stres alanını değiştirebilir'
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin küçük olduğunu ama bölgedeki... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T13:28+0300
2025-09-15T13:28+0300
2025-09-15T13:28+0300
türki̇ye
naci görür
adıyaman
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081595119_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8273d45106453f57fb7ad4f602ea09a3.jpg
Adıyaman Çelikhan merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin riskli bir alan olduğunu belirtirken, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Adıyaman Çelikhan'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem bölgede olumsuz bir duruma neden olmadı. Depremin ardından ise Prof. Dr. Naci Görür bölgeye dair uyarılarda bulundu. Depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekerek. "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi. .Daha önce uyarmıştı: Adıyaman, büyük bir depremle henüz yüzleşmediDeprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda Adıyaman'ın deprem riskine dikkat çekmişti. Gödür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/afad-duyurdu-adiyamanda-deprem--1099371620.html
türki̇ye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081595119_307:0:2824:1888_1920x0_80_0_0_ca4cfcdb34aff44619866b31b6a13f0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
naci görür, adıyaman, deprem
naci görür, adıyaman, deprem
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremi sonrası uyardı: 'Küçük ama, stres alanını değiştirebilir'
Adıyaman'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin küçük olduğunu ama bölgedeki stres alanını değiştirebileceğini vurguladı.
Adıyaman Çelikhan merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin riskli bir alan olduğunu belirtirken, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde Adıyaman Çelikhan'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem bölgede olumsuz bir duruma neden olmadı. Depremin ardından ise Prof. Dr. Naci Görür bölgeye dair uyarılarda bulundu. Depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekerek. "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi. .
Daha önce uyarmıştı: Adıyaman, büyük bir depremle henüz yüzleşmedi
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda Adıyaman'ın deprem riskine dikkat çekmişti. Gödür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı" demişti.