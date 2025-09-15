Türkiye
Adıyaman Çelikhan merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin riskli bir alan olduğunu belirtirken, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Adıyaman Çelikhan'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem bölgede olumsuz bir duruma neden olmadı. Depremin ardından ise Prof. Dr. Naci Görür bölgeye dair uyarılarda bulundu. Depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekerek. "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi. .Daha önce uyarmıştı: Adıyaman, büyük bir depremle henüz yüzleşmediDeprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda Adıyaman'ın deprem riskine dikkat çekmişti. Gödür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı" demişti.
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremi sonrası uyardı: 'Küçük ama, stres alanını değiştirebilir'

Adıyaman'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin küçük olduğunu ama bölgedeki stres alanını değiştirebileceğini vurguladı.
Adıyaman Çelikhan merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin riskli bir alan olduğunu belirtirken, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde Adıyaman Çelikhan'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem bölgede olumsuz bir duruma neden olmadı. Depremin ardından ise Prof. Dr. Naci Görür bölgeye dair uyarılarda bulundu. Depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekerek. "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi. .

Daha önce uyarmıştı: Adıyaman, büyük bir depremle henüz yüzleşmedi

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda Adıyaman'ın deprem riskine dikkat çekmişti. Gödür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı" demişti.
