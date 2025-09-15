https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/afad-duyurdu-adiyamanda-deprem--1099371620.html

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da sabah saat 10.39'da deprem meydana geldi. Deprem mi oldu? Adıyaman'da depremAFAD depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu ve merkez üssünün Çelikhan olduğunu duyurdu.Sarsıntı kentin birçok bölgesinden hissedildi.

