AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Adıyaman'da sabah saat 10.39'da deprem meydana geldi. Deprem mi oldu? Adıyaman'da depremAFAD depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu ve merkez üssünün Çelikhan olduğunu duyurdu.Sarsıntı kentin birçok bölgesinden hissedildi.
11:10 15.09.2025 (güncellendi: 11:13 15.09.2025)
Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da sabah saat 10.39'da deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu ve merkez üssünün Çelikhan olduğunu duyurdu.
Sarsıntı kentin birçok bölgesinden hissedildi.