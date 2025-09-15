Türkiye
19.10.2024
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/afad-duyurdu-adiyamanda-deprem--1099371620.html
AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2025-09-15T11:10+0300
2025-09-15T11:13+0300
son depremler
adıyaman
son dakika
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Adıyaman'da sabah saat 10.39'da deprem meydana geldi. Deprem mi oldu? Adıyaman'da depremAFAD depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu ve merkez üssünün Çelikhan olduğunu duyurdu.Sarsıntı kentin birçok bölgesinden hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ankarada-35-buyuklugunde-deprem--1099301534.html
adıyaman
adıyaman'da deprem
adıyaman'da deprem

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

11:10 15.09.2025 (güncellendi: 11:13 15.09.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
Ayrıntılar geliyor
Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da sabah saat 10.39'da deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? Adıyaman'da deprem

AFAD depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu ve merkez üssünün Çelikhan olduğunu duyurdu.
Sarsıntı kentin birçok bölgesinden hissedildi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
SON DEPREMLER
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
11 Eylül, 20:46
Заголовок открываемого материала