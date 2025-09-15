Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/pompali-tufekle-ates-actilar-abla-tutuklandi-14-yasindaki-kardesi-serbest-kaldi-1099379487.html
Pompalı tüfekle ateş açtılar: Abla tutuklandı, 14 yaşındaki kardeşi serbest kaldı
Pompalı tüfekle ateş açtılar: Abla tutuklandı, 14 yaşındaki kardeşi serbest kaldı
Sputnik Türkiye
Çorum'da pompalı tüfekle bir apartmana ateş açan iki kardeş yakalandı. 20 yaşındaki abla tutuklandı, 14 yaşındaki kız kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T16:37+0300
2025-09-15T16:37+0300
türki̇ye
çorum
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099379331_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_764f66a50c6d6bdd4478f2e5e5c9e52d.jpg
Çorum'da dün gece yaşanan olayda, bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen iki kişi, beşinci kattaki daireye ateş açtı. Saldırıda dairenin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın kameralara yakalandı. Yapılan incelemede 20 yaşındaki abla ve 14 yaşındaki kız kardeşi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan abla tutuklandı, kız kardeşi adli kontrolle serbest kaldı. Tırın arkasına saklanarak ateş açtılarÇorum Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen 2 kişi, 5. kattaki daireye ateş etti. Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen 2 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerasına yakalandılarÇevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırıyı İ.S.Ç.(20) ile kardeşi Ö.Ö.Ç'nin(14) yaptığını belirledi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu abla ve kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 yaşındaki Ö.Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı, ablası İ.S.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/silahli-saldirida-anne-baba-ve-2-cocuk-hayatini-kaybetti-1099365470.html
türki̇ye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099379331_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7573466e6fd7f38db14bd1198e46cf92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çorum, silahlı saldırı
çorum, silahlı saldırı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: Abla tutuklandı, 14 yaşındaki kardeşi serbest kaldı

16:37 15.09.2025
© Tugay GöktürkÇorum
Çorum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© Tugay Göktürk
Abone ol
Çorum'da pompalı tüfekle bir apartmana ateş açan iki kardeş yakalandı. 20 yaşındaki abla tutuklandı, 14 yaşındaki kız kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çorum'da dün gece yaşanan olayda, bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen iki kişi, beşinci kattaki daireye ateş açtı. Saldırıda dairenin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın kameralara yakalandı. Yapılan incelemede 20 yaşındaki abla ve 14 yaşındaki kız kardeşi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan abla tutuklandı, kız kardeşi adli kontrolle serbest kaldı.

Tırın arkasına saklanarak ateş açtılar

Çorum Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen 2 kişi, 5. kattaki daireye ateş etti. Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen 2 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yakalandılar

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırıyı İ.S.Ç.(20) ile kardeşi Ö.Ö.Ç'nin(14) yaptığını belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu abla ve kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 yaşındaki Ö.Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı, ablası İ.S.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
TÜRKİYE
Silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltına alındı
07:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала