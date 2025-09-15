https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/pompali-tufekle-ates-actilar-abla-tutuklandi-14-yasindaki-kardesi-serbest-kaldi-1099379487.html
Pompalı tüfekle ateş açtılar: Abla tutuklandı, 14 yaşındaki kardeşi serbest kaldı
Sputnik Türkiye
Çorum'da pompalı tüfekle bir apartmana ateş açan iki kardeş yakalandı. 20 yaşındaki abla tutuklandı, 14 yaşındaki kız kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Çorum'da dün gece yaşanan olayda, bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen iki kişi, beşinci kattaki daireye ateş açtı. Saldırıda dairenin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın kameralara yakalandı. Yapılan incelemede 20 yaşındaki abla ve 14 yaşındaki kız kardeşi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan abla tutuklandı, kız kardeşi adli kontrolle serbest kaldı. Tırın arkasına saklanarak ateş açtılarÇorum Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen 2 kişi, 5. kattaki daireye ateş etti. Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen 2 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerasına yakalandılarÇevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırıyı İ.S.Ç.(20) ile kardeşi Ö.Ö.Ç'nin(14) yaptığını belirledi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu abla ve kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 yaşındaki Ö.Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı, ablası İ.S.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
