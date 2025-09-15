https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/piyasaya-surmeye-hazirlaniyorlardi-ahirin-icinde-saklanan15-ton-et-yakalandi-1099373405.html

Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı: Ahırın içinde saklanan 1.5 ton et yakalandı

Kayseri'de yapılan denetimlerde bir ahırın içerisinde yaklaşık 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et yakalandı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Halk sağlığını olumsuz etkileyecek kişi ve kurumlara yönelik denetimler sürerken Kayseri Melikgaz'de yaklaşık 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildi. Bir ahırın içerisindeki soğuk hava deposunda bulunan etler imha edilirken, işletmeye de idari para cezası kesildi. Halk sağlığını tehdit ediyorlarTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ekiplerce gıda denetimleri yapıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Denetimler sonucunda, bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."

