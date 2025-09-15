Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı: Ahırın içinde saklanan 1.5 ton et yakalandı
Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı: Ahırın içinde saklanan 1.5 ton et yakalandı
Kayseri'de yapılan denetimlerde bir ahırın içerisinde yaklaşık 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et yakalandı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T12:14+0300
2025-09-15T12:14+0300
Halk sağlığını olumsuz etkileyecek kişi ve kurumlara yönelik denetimler sürerken Kayseri Melikgaz'de yaklaşık 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildi. Bir ahırın içerisindeki soğuk hava deposunda bulunan etler imha edilirken, işletmeye de idari para cezası kesildi. Halk sağlığını tehdit ediyorlarTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ekiplerce gıda denetimleri yapıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Denetimler sonucunda, bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."
12:14 15.09.2025
Kayseri'de yapılan denetimlerde bir ahırın içerisinde yaklaşık 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et yakalandı.
Halk sağlığını tehdit ediyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ekiplerce gıda denetimleri yapıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Denetimler sonucunda, bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."
