Netanyahu, Filistin topraklarındaki işgali genişletecek 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onayladı

Netanyahu, Filistin topraklarındaki işgali genişletecek 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onayladı

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'yı bölen ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimleri genişleten "E1 Projesi"ni resmen ilerletti. Birleşmiş Milletler Genel... 12.09.2025

i̇srail- filistin çatışması

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını bölen ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören 'E1 Projesi'nin iletilmesine onay verdi. Netanyahu, yaptığı konuşmada “Filistin devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait” ifadelerini kullandı ve projenin “hem tarihi hem demografik başarı” olduğunu öne sürdü.E1 planı kapsamında Ma’ale Adumim civarına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilerek yerleşim nüfusunun iki katına çıkarılması hedefleniyor. Plan, Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısını keserek bölgeyi izole ediyor ve olası bir Filistin devletinin toprak bütünlüğünü zedeliyor.Yasa dışı yerleşim projesine onayFilistin yönetimi sözcüsü Nabil Ebu Rudeyne, Doğu Kudüs'ü başkent ilan edecek bir Filistin devletinin 'barış için vazgeçilmez' olduğunu belirterek İsrail'in yerleşim politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Rudeyne, Netanyahu’nun planının “bölgeyi uçuruma sürüklediğini” söyledi ve henüz tanımamış tüm ülkeleri Filistin devletini derhal tanımaya çağırdı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu daha önce İsrail’in Batı Şeria’daki varlığını sonlandırması ve yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde karar almış, Uluslararası Adalet Divanı da İsrail’in işgal altındaki topraklarda tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması gerektiğine hükmetmişti. Buna rağmen Netanyahu hükümeti, E1 Projesi’ni ilerletmeye onay verdi.İsrail'in E1 projesi, Doğu Kudüs’ün doğusunda, Ma’ale Adumim yerleşimi ile Kudüs arasında yer alan yaklaşık 12 kilometrekarelik bir alanı kapsamakta. E1 Projesi, uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra iki devletli çözümün önünde engel ve Filistinlilerin haklarının ihlali olarak görülüyor.

