Meteoroloji yağış için saat verdi: İl il hava durumu
07:17 15.09.2025 (güncellendi: 07:18 15.09.2025)
Meteroloji'nin 15 Eylül hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Havas sıcaklıkları güneyde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Türkiye genelinde hava durumu raporu açıklandı. Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu, Ege Bölgesi'nde ise Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli’de hava parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da sıcaklık 20°C ile 27°C arasında değişecek.
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar’da 15°C / 31°C sıcaklıkla öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Denizli ve Muğla’da ise hava az bulutlu ve açık.
Akdeniz Bölgesi
Burdur’un batısında yerel sağanak yağış var. Antalya 24°C / 31°C ile yaz sıcaklarını sürdürüyor.
İç Anadolu ve Karadeniz
Ankara, Konya ve Nevşehir’de hava açık ve sıcak. Orta ve Doğu Karadeniz’de Trabzon ve Rize’de akşam saatlerinde yağış görülebilir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde açık hava hakim. Diyarbakır 36°C, Gaziantep 35°C ile sıcaklık rekorlarına yaklaşacak.
MARMARA
Çanakkale – 18°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 16°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 20°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 15°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli – 21°C / 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 20°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 20°C / 33°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Burdur'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 23°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
Antalya – 24°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
Burdur – 18°C / 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 24°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 14°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 17°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 15°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 18°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 16°C / 24°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya – 13°C / 32°C – Az bulutlu
Rize – 17°C / 26°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 16°C / 26°C – Az bulutlu
Trabzon – 18°C / 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum – 8°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 4°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 15°C / 32°C – Az bulutlu
Van – 10°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 18°C / 36°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 20°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 20°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 20°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
