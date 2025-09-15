https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/meteoroloji-yagis-icin-saat-verdi-il-il-hava-durumu-1099364589.html

Meteoroloji yağış için saat verdi: İl il hava durumu

Meteoroloji yağış için saat verdi: İl il hava durumu

Türkiye genelinde hava durumu raporu: Marmara’da parçalı bulutlu, Ege’de Afyonkarahisar ve Burdur’da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir sıcaklıkları ve tüm şehirlerin hava tahminleri burada!

Türkiye genelinde hava durumu raporu açıklandı. Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu, Ege Bölgesi'nde ise Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Marmara BölgesiÇanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli’de hava parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da sıcaklık 20°C ile 27°C arasında değişecek.Ege BölgesiAfyonkarahisar’da 15°C / 31°C sıcaklıkla öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Denizli ve Muğla’da ise hava az bulutlu ve açık.Akdeniz BölgesiBurdur’un batısında yerel sağanak yağış var. Antalya 24°C / 31°C ile yaz sıcaklarını sürdürüyor.İç Anadolu ve KaradenizAnkara, Konya ve Nevşehir’de hava açık ve sıcak. Orta ve Doğu Karadeniz’de Trabzon ve Rize’de akşam saatlerinde yağış görülebilir.Doğu ve Güneydoğu AnadoluBölge genelinde açık hava hakim. Diyarbakır 36°C, Gaziantep 35°C ile sıcaklık rekorlarına yaklaşacak.MARMARAÇanakkale – 18°C / 27°C – Parçalı ve az bulutluEdirne – 16°C / 29°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul – 20°C / 27°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli – 15°C / 28°C – Parçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli – 21°C / 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir – 20°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMuğla – 20°C / 33°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Burdur'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 23°C / 34°C – Az bulutlu ve açıkAntalya – 24°C / 31°C – Az bulutlu ve açıkBurdur – 18°C / 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 24°C / 32°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ankara – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir – 14°C / 28°C – Az bulutlu ve açıkKonya – 17°C / 32°C – Az bulutlu ve açıkNevşehir – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açıkDüzce – 15°C / 28°C – Az bulutlu ve açıkSinop – 18°C / 28°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak – 16°C / 24°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Amasya – 13°C / 32°C – Az bulutluRize – 17°C / 26°C – Parçalı bulutluSamsun – 16°C / 26°C – Az bulutluTrabzon – 18°C / 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum – 8°C / 27°C – Parçalı ve az bulutluKars – 4°C / 23°C – Parçalı ve az bulutluMalatya – 15°C / 32°C – Az bulutluVan – 10°C / 25°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 18°C / 36°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 20°C / 35°C – Az bulutlu ve açıkMardin – 20°C / 32°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 20°C / 34°C – Az bulutlu ve açık

