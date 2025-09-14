https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/kizilcik-serbeti-sezonun-ilk-bolumuyle-en-cok-izlenen-yapim-oldu-milyonlar-yasak-aski-konusuyor-1099346280.html

Kızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonun ilk bölümüyle ekrana dönüş yaptı. Cuma akşamı zirveye oturan dizi, nefes kesen sahneleri ve... 14.09.2025

SHOW TV’nin çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. 4. sezonun ilk bölümü, cuma gecesi izleyiciden tam not alırken hem reytinglerde zirveye yerleşti hem de sosyal medyada gündem oldu. Bölümde yasak aşkın ifşa olması büyük şaşkınlık yarattı.Yeni bölüm fragmanının bile bir milyondan fazla seyrettiği Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle gündeme oturdu. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu; başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 4. sezonun ilk bölümüyle cuma günü ekranların en çok izlenen yapımı oldu.Dünyada gündem olduYeni sezonun ilk bölümüyle milyonları ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti, Türkiye gündeminde 11 saat, dünya gündeminde ise yaklaşık 3 saat boyunca konuşuldu. İzleyiciyi ters köşe yapan bölüm büyük beğeni toplarken, Doğa ve Firaz’ın aşk itirafı geceye damgasını vurdu. Bölümün final sahnesinde Nursema ile evlilikleri bitme noktasına gelen Firaz’ın mesajlaştığı kişinin Doğa olduğu ortaya çıktı.Sezonun ilk bölümü, birkaç aylık zaman atlamasıyla ekrana geldi. Oğlu Mustafa ile sınandığını düşünen Abdullah, maneviyata yönelerek şirketteki görevini Fatih’e devretti. Ünal Holding’in başına geçen Fatih’in hırsı, ailede dengeleri değiştirdi. Bu duruma karşı koyamayan Asude, yurt dışında yaşayan üvey yeğeni Asil’i çağırarak şirketin yönetim kuruluna dahil etti.

