Marketteki kağıt havluları ateşe veren çocuk hakkında önceden otluk alan yangını nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi
Marketteki kağıt havluları ateşe veren çocuk hakkında önceden otluk alan yangını nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi
01:38 15.09.2025 (güncellendi: 02:06 15.09.2025)
Bursa'da bir marketin güvenlik kamerasına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaydan sorumlu olan 10 yaşındaki çocuk yakalandı. Çocuğun daha önce otluk alanda çıkan bir yangınla ilgili olduğu ortaya çıktı.
Bursa'da 10 yaşında olduğu belirlenen bir çocuk markette bulunan kağıt havlu peçeteleri ateşe verdi.
Nilüfer ilçesinde yaşanan olaya ait, bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülere göre olay şöyle yaşandı:
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren 10 yaşındaki M.R.K. marketin etiketini kopartarak yaktı ve tutuşturduğu etiketi kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı.
Yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken şüpheli yakalandı.
Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili çocuk hakkında daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.