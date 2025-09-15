https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/marketteki-kagit-havulari-atese-veren-cocugun-hakkinda-onceden-otluk-alan-yangini-nedeniyle-islem-1099363130.html

Marketteki kağıt havluları ateşe veren çocuk hakkında önceden otluk alan yangını nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi

Marketteki kağıt havluları ateşe veren çocuk hakkında önceden otluk alan yangını nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir marketin güvenlik kamerasına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaydan sorumlu olan 10 yaşındaki çocuk yakalandı. Çocuğun daha... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T01:38+0300

2025-09-15T01:38+0300

2025-09-15T02:06+0300

türki̇ye

türkiye

bursa

market

yangın

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099363241_7:0:1324:741_1920x0_80_0_0_23833ff4e7768fcadb7aaf3f59b159ff.jpg

Bursa'da 10 yaşında olduğu belirlenen bir çocuk markette bulunan kağıt havlu peçeteleri ateşe verdi.Nilüfer ilçesinde yaşanan olaya ait, bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülere göre olay şöyle yaşandı:Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren 10 yaşındaki M.R.K. marketin etiketini kopartarak yaktı ve tutuşturduğu etiketi kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken şüpheli yakalandı.Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı.Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili çocuk hakkında daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/corumda-iki-kadin-besinci-kattaki-bir-daireye-pompali-tufekle-ates-edip-kacti--1099362836.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bursa, market, yangın, çocuk