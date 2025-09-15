https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/maduro-bu-bir-gerilim-degil-bastan-sona-bir-saldirganlik-1099387622.html

Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık

Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık

15.09.2025

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında son dönemde yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.Konuşmasında Maduro, iki ülke arasında yaşananların gerginlik değil, ABD'nin bir 'saldırganlığı' olduğunu ve hükümetler arasında herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.Maduro, "Bu bir gerilim değil. Bu, baştan sona bir saldırganlık, bizi suçlu ilan ettiklerinde yargısal bir saldırganlık, günlük tehditkâr açıklamalarıyla siyasi bir saldırganlık, diplomatik bir saldırganlık ve devam eden askeri karakterli bir saldırganlık" dedi.Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

