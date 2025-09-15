Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/maduro-bu-bir-gerilim-degil-bastan-sona-bir-saldirganlik-1099387622.html
Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık
Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık
Sputnik Türkiye
Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı'... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T23:34+0300
2025-09-15T23:44+0300
dünya
abd
nicolas maduro
donald trump
venezüella
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_8c26fc4b71c367fce70c443f17b8d108.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında son dönemde yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.Konuşmasında Maduro, iki ülke arasında yaşananların gerginlik değil, ABD'nin bir 'saldırganlığı' olduğunu ve hükümetler arasında herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.Maduro, "Bu bir gerilim değil. Bu, baştan sona bir saldırganlık, bizi suçlu ilan ettiklerinde yargısal bir saldırganlık, günlük tehditkâr açıklamalarıyla siyasi bir saldırganlık, diplomatik bir saldırganlık ve devam eden askeri karakterli bir saldırganlık" dedi.Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/venezuella-abdnin-batirdigi-teknede-hayatini-kaybeden-11-kisiden-hicbiri-tren-de-aragua-cetesinin-1099304537.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_85ec0dd10270018db9b5cbb41d23e4c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, nicolas maduro, donald trump, venezüella
abd, nicolas maduro, donald trump, venezüella

Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık

23:34 15.09.2025 (güncellendi: 23:44 15.09.2025)
© Sputnik / Aleksandr KryajevVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
Abone ol
Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında son dönemde yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.
Konuşmasında Maduro, iki ülke arasında yaşananların gerginlik değil, ABD'nin bir 'saldırganlığı' olduğunu ve hükümetler arasında herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.
Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.
Maduro, "Bu bir gerilim değil. Bu, baştan sona bir saldırganlık, bizi suçlu ilan ettiklerinde yargısal bir saldırganlık, günlük tehditkâr açıklamalarıyla siyasi bir saldırganlık, diplomatik bir saldırganlık ve devam eden askeri karakterli bir saldırganlık" dedi.
Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
Venezüella İçişleri Bakanı Diosdado Cabello - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
DÜNYA
Venezüella: ABD'nin batırdığı teknede hayatını kaybeden 11 kişiden hiçbiri Tren de Aragua çetesinin üyesi değildi
11 Eylül, 23:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала