https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/maduro-bu-bir-gerilim-degil-bastan-sona-bir-saldirganlik-1099387622.html
Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık
Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık
Sputnik Türkiye
Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı'... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T23:34+0300
2025-09-15T23:34+0300
2025-09-15T23:44+0300
dünya
abd
nicolas maduro
donald trump
venezüella
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_8c26fc4b71c367fce70c443f17b8d108.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında son dönemde yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.Konuşmasında Maduro, iki ülke arasında yaşananların gerginlik değil, ABD'nin bir 'saldırganlığı' olduğunu ve hükümetler arasında herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.Maduro, "Bu bir gerilim değil. Bu, baştan sona bir saldırganlık, bizi suçlu ilan ettiklerinde yargısal bir saldırganlık, günlük tehditkâr açıklamalarıyla siyasi bir saldırganlık, diplomatik bir saldırganlık ve devam eden askeri karakterli bir saldırganlık" dedi.Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/venezuella-abdnin-batirdigi-teknede-hayatini-kaybeden-11-kisiden-hicbiri-tren-de-aragua-cetesinin-1099304537.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_85ec0dd10270018db9b5cbb41d23e4c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nicolas maduro, donald trump, venezüella
abd, nicolas maduro, donald trump, venezüella
Maduro: Bu bir gerilim değil, baştan sona bir saldırganlık
23:34 15.09.2025 (güncellendi: 23:44 15.09.2025)
Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında son dönemde yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.
Konuşmasında Maduro, iki ülke arasında yaşananların gerginlik değil, ABD'nin bir 'saldırganlığı' olduğunu ve hükümetler arasında herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.
Maduro, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililerin katıldığı bir basın toplantısında, ABD hükümetinin ülkesine yönelik 'suç teşkil eden bir saldırı' başlatmayı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.
Maduro, "Bu bir gerilim değil. Bu, baştan sona bir saldırganlık, bizi suçlu ilan ettiklerinde yargısal bir saldırganlık, günlük tehditkâr açıklamalarıyla siyasi bir saldırganlık, diplomatik bir saldırganlık ve devam eden askeri karakterli bir saldırganlık" dedi.
Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum" değerlendirmesinde bulundu.