Kremlin: Rusya, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya hazır
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın hâlâ Ukrayna’daki krizi siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu belirtti. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
13:33 15.09.2025 (güncellendi: 13:47 15.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın hâlâ Ukrayna’daki krizi siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Rusya, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yönündeki ilgiyi ve buna hazır olma durumunu koruyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın diyaloga açık olduğunu söyleyen Peskov, Rusya-ABD-Ukrayna üçlü zirve ile ilgili henüz bir gelişme olmadığını kaydetti.
Kiev’in çözüm süreci yapay olarak geciktirdiğine dikkat çeken Rus yetkili, kimsenin çatışmanın özüne inmek istemediğini belirterek, “Avrupalılar işe engel oluyor. Avrupalılar bu krizin temel nedenlerine hiç dikkat etmek istemiyor” dedi.
Ukrayna zirvesi için iyi hazırlık yapılması gerektiğini, ancak Kiev ve Avrupa’nın bu hazırlığı yapmaya hazır olmadığını kaydeden Peskov, NATO’nun Ukrayna’ya dolaylı ve doğrudan destek sağladığını belirterek şunu dedi:
NATO, Rusya ile savaş halinde, bu açıktır ve ek kanıta ihtiyaç yok.
Dondurulan Rus varlıklarına el konması karşılıksız kalmayacağını söyleyen Peskov, Moskova’nın varlıkları korumak için yasal adımlar atacağını ekledi.