https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/kartalkaya-otel-yangininda-yasananlar-ortaya-cikti-yeni-goruntulere-ulasildi-1098156802.html
Kartalkaya otel yangınında yaşananlar ortaya çıktı: Yeni görüntülere ulaşıldı
Kartalkaya otel yangınında yaşananlar ortaya çıktı: Yeni görüntülere ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı feci yangına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T12:30+0300
2025-07-26T12:30+0300
2025-07-26T12:30+0300
türki̇ye
kartalkaya
otel
yangın
anadolu ajansı (aa)
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 cana mal olan büyük yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. AA tarafından ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, yangın anında yaşanan panik ve kurtulma çabalarını gözler önüne seriyor.Mutfakta yangını gören personel panikle kaçtıGörüntülere göre yangın, otelin mutfak bölümünde başladı. O anlarda personelin yangını fark edip yangın söndürücüye ulaşmadan panik halinde kaçtığı, ardından alevlerin hızla büyüyerek mutfağı dumanla kapladığı görülüyor.Camdan sarkma ve çarşafla kaçış görüntülere yansıdıKayıtlarda, otelin beşinci katında mahsur kalan bazı müşterilerin camdan sarkıtılan çarşaflara tutunarak inmeye çalıştığı, bu esnada bir kişinin zemine düştüğü an da yer alıyor. Diğer müşteriler ise camlardan sundurmaya, oradan da zemine ulaşmaya çalışıyor.Panikle merdivenle tahliye ve düşmeler yaşandıOtelden kaçış anlarının kaydedildiği bir diğer kamerada, giriş kapısından çıkan müşterilerin sundurmaya dayanan geçici merdivenle tahliye edilmeye çalışıldığı, bazı kişilerin ise panikle koşarken kayarak düştüğü görülüyor.Personel katında duman yayılımı ve otomatik açılan dolapOteldeki bir başka kamera kaydında, personelin kaldığı katta dumanın etkisiyle bir dolap kapağının kendiliğinden açıldığı ve ardından dumanın koridorlara yayılmaya başladığı gözlemleniyor. Görevlilerin dumanı fark ettikten sonra hızla bölgeyi terk ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.Lobideki ilk anlar: Telaş, telefonlar ve boşaltma çabasıMutfaktan lobiye çıkan personelin, resepsiyona yangın bilgisini vermesi, ardından resepsiyon görevlilerinin telefonla yardım çağrısında bulunması, otelin giriş kapısından dumanların yükselmesi ve ilk kaçışlar da kameralar tarafından kaydedildi.
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grand kartal otel yangın görüntüleri, bolu otel yangını güvenlik kamerası, kartalkaya yangın kurtulma anları, otel yangını camdan sarkan müşteri, çarşafla kaçış görüntüsü, otel yangın faciası detayları
grand kartal otel yangın görüntüleri, bolu otel yangını güvenlik kamerası, kartalkaya yangın kurtulma anları, otel yangını camdan sarkan müşteri, çarşafla kaçış görüntüsü, otel yangın faciası detayları
Kartalkaya otel yangınında yaşananlar ortaya çıktı: Yeni görüntülere ulaşıldı
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı feci yangına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İnsanların alev ve dumandan kaçma anları, camdan sarkmalar, çarşafla inmeye çalışmalar ve panik içinde kaçışlar saniye saniye kaydedildi.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 cana mal olan büyük yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. AA tarafından ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, yangın anında yaşanan panik ve kurtulma çabalarını gözler önüne seriyor.
Mutfakta yangını gören personel panikle kaçtı
Görüntülere göre yangın, otelin mutfak bölümünde başladı. O anlarda personelin yangını fark edip yangın söndürücüye ulaşmadan panik halinde kaçtığı, ardından alevlerin hızla büyüyerek mutfağı dumanla kapladığı görülüyor.
Camdan sarkma ve çarşafla kaçış görüntülere yansıdı
Kayıtlarda, otelin beşinci katında mahsur kalan bazı müşterilerin camdan sarkıtılan çarşaflara tutunarak inmeye çalıştığı, bu esnada bir kişinin zemine düştüğü an da yer alıyor. Diğer müşteriler ise camlardan sundurmaya, oradan da zemine ulaşmaya çalışıyor.
Panikle merdivenle tahliye ve düşmeler yaşandı
Otelden kaçış anlarının kaydedildiği bir diğer kamerada, giriş kapısından çıkan müşterilerin sundurmaya dayanan geçici merdivenle tahliye edilmeye çalışıldığı, bazı kişilerin ise panikle koşarken kayarak düştüğü görülüyor.
Personel katında duman yayılımı ve otomatik açılan dolap
Oteldeki bir başka kamera kaydında, personelin kaldığı katta dumanın etkisiyle bir dolap kapağının kendiliğinden açıldığı ve ardından dumanın koridorlara yayılmaya başladığı gözlemleniyor. Görevlilerin dumanı fark ettikten sonra hızla bölgeyi terk ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Lobideki ilk anlar: Telaş, telefonlar ve boşaltma çabası
Mutfaktan lobiye çıkan personelin, resepsiyona yangın bilgisini vermesi, ardından resepsiyon görevlilerinin telefonla yardım çağrısında bulunması, otelin giriş kapısından dumanların yükselmesi ve ilk kaçışlar da kameralar tarafından kaydedildi.