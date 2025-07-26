https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/kartalkaya-otel-yangininda-yasananlar-ortaya-cikti-yeni-goruntulere-ulasildi-1098156802.html

Kartalkaya otel yangınında yaşananlar ortaya çıktı: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kartalkaya otel yangınında yaşananlar ortaya çıktı: Yeni görüntülere ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı feci yangına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T12:30+0300

2025-07-26T12:30+0300

2025-07-26T12:30+0300

türki̇ye

kartalkaya

otel

yangın

anadolu ajansı (aa)

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 cana mal olan büyük yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. AA tarafından ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, yangın anında yaşanan panik ve kurtulma çabalarını gözler önüne seriyor.Mutfakta yangını gören personel panikle kaçtıGörüntülere göre yangın, otelin mutfak bölümünde başladı. O anlarda personelin yangını fark edip yangın söndürücüye ulaşmadan panik halinde kaçtığı, ardından alevlerin hızla büyüyerek mutfağı dumanla kapladığı görülüyor.Camdan sarkma ve çarşafla kaçış görüntülere yansıdıKayıtlarda, otelin beşinci katında mahsur kalan bazı müşterilerin camdan sarkıtılan çarşaflara tutunarak inmeye çalıştığı, bu esnada bir kişinin zemine düştüğü an da yer alıyor. Diğer müşteriler ise camlardan sundurmaya, oradan da zemine ulaşmaya çalışıyor.Panikle merdivenle tahliye ve düşmeler yaşandıOtelden kaçış anlarının kaydedildiği bir diğer kamerada, giriş kapısından çıkan müşterilerin sundurmaya dayanan geçici merdivenle tahliye edilmeye çalışıldığı, bazı kişilerin ise panikle koşarken kayarak düştüğü görülüyor.Personel katında duman yayılımı ve otomatik açılan dolapOteldeki bir başka kamera kaydında, personelin kaldığı katta dumanın etkisiyle bir dolap kapağının kendiliğinden açıldığı ve ardından dumanın koridorlara yayılmaya başladığı gözlemleniyor. Görevlilerin dumanı fark ettikten sonra hızla bölgeyi terk ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.Lobideki ilk anlar: Telaş, telefonlar ve boşaltma çabasıMutfaktan lobiye çıkan personelin, resepsiyona yangın bilgisini vermesi, ardından resepsiyon görevlilerinin telefonla yardım çağrısında bulunması, otelin giriş kapısından dumanların yükselmesi ve ilk kaçışlar da kameralar tarafından kaydedildi.

türki̇ye

kartalkaya

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