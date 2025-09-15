Kaptan Cedi Osman: Son 2 dakikada maçı kaybettik

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kaptan-cedi-osman-son-2-dakikada-maci-kaybettik-1099364359.html
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Kaptan Cedi Osman ise "Son 2 dakikada maçı kaybettik" açıklamasını yaptı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve Kaptan Cedi Osman, final maçını değerlendirdi.
'Yenildiğimde pozitif düşünemem'
Almanya'yı tebrik eden Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız" diye konuştu.
Cedi Osman: "Son birkaç dakikada kontrolü yitirdik"
A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, maçın kontrolünü son 2 dakikada kaybederek şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını kaydetti. Kaptan Cedi Osman şunları kaydetti:
"Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız.
Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz."