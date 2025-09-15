Kaptan Cedi Osman: Son 2 dakikada maçı kaybettik

"Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız.

Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz."