https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/milli-boksor-buse-naz-cakiroglu-dunya-ikincisi-oldu-1099360927.html
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu
Sputnik Türkiye
Dünya Boks Şampiyonası'nda Kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyayla organizasyonu tamamladı. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T21:29+0300
2025-09-14T21:29+0300
2025-09-14T21:29+0300
spor
buse naz çakıroğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1d/1045084617_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b72378e205c023a7637cfac7a49cea2c.jpg
İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.Finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaşan Buse Naz Çakıroğlu özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar atmasına rağmen masa hakemlerinden istediği puanı alamadı.Buse Naz Çakıroğlu, maçı 5-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri, hakemlere büyük tepki gösterdi. Buse Naz Çakıroğlu, aldığı bu gümüş madalyayla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Başarılı sporcunun 1 altın, 3 gümüş madalyası bulunuyor. Türkiye ise organizasyonu kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı. 'Hakemlere rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz'Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/dunya-boks-sampiyonasinda-busra-isildar-dunya-ikincisi-oldu-1099358288.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1d/1045084617_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_31f416fbe915ad32e7f16bd7de9dbed8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
buse naz çakıroğlu
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu
Dünya Boks Şampiyonası'nda Kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyayla organizasyonu tamamladı.
İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaşan Buse Naz Çakıroğlu özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar atmasına rağmen masa hakemlerinden istediği puanı alamadı.
Buse Naz Çakıroğlu, maçı 5-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı.
Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri, hakemlere büyük tepki gösterdi.
Buse Naz Çakıroğlu, aldığı bu gümüş madalyayla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Başarılı sporcunun 1 altın, 3 gümüş madalyası bulunuyor.
Türkiye ise organizasyonu kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.
'Hakemlere rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz'
Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şunları söyledi:
"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok.
Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum."