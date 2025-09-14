Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok.

Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum."