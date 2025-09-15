Türkiye
Javier Bardem: Gazze’deki soykırımı kınıyorum
Javier Bardem: Gazze’deki soykırımı kınıyorum
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, 2025 Emmy Ödülleri kırmızı halısında kefiye atkısıyla yürüyerek Gazze'deki soykırımı kınadığını açıkladı.
Javier Bardem, Emmy kırmızı halısında kefiye atkı takarak basının sorularını yanıtladı.Filistin'deki saldırılar hakkında konuşan Bardem, ''Bugün burada, Gazze'deki soykırımı kınıyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği'nden (IAGS) söz ediyorum; onlar bu konuyu ayrıntılı olarak incelemiş ve bunun bir soykırım olduğunu ilan etmiş durumda. Bu yüzden ticari ve diplomatik ambargoyla İsrail'e yaptırım çağrısı yapıyoruz. Soykırımı durdurmak için. Özgür Filistin" dedi.İsrailli film yapımcılarına yönelik boykot hakkında Bardem, "Film Workers for Palestine herhangi bir kişiyi kimliği üzerinden hedef almıyor. Hedef alınanlar, soykırımı ve apartheid rejimini aklayan ya da meşrulaştıran film kurumları ve şirketler. Biz, mazlum halkın yanında olanları destekliyoruz. Soykırımı destekleyen ya da haklı gösteren biriyle çalışamam. Bu kadar basit. Hiçbir sektörde buna göz yummamalıyız" diye ekledi.
Javier Bardem: Gazze’deki soykırımı kınıyorum

22:53 15.09.2025
© AP PhotoJavier Bardem
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, 2025 Emmy Ödülleri kırmızı halısında kefiye atkısıyla yürüyerek Gazze'deki soykırımı kınadığını açıkladı.
Javier Bardem, Emmy kırmızı halısında kefiye atkı takarak basının sorularını yanıtladı.
Filistin'deki saldırılar hakkında konuşan Bardem, ''Bugün burada, Gazze’deki soykırımı kınıyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği’nden (IAGS) söz ediyorum; onlar bu konuyu ayrıntılı olarak incelemiş ve bunun bir soykırım olduğunu ilan etmiş durumda. Bu yüzden ticari ve diplomatik ambargoyla İsrail’e yaptırım çağrısı yapıyoruz. Soykırımı durdurmak için. Özgür Filistin” dedi.
İsrailli film yapımcılarına yönelik boykot hakkında Bardem, “Film Workers for Palestine herhangi bir kişiyi kimliği üzerinden hedef almıyor. Hedef alınanlar, soykırımı ve apartheid rejimini aklayan ya da meşrulaştıran film kurumları ve şirketler. Biz, mazlum halkın yanında olanları destekliyoruz. Soykırımı destekleyen ya da haklı gösteren biriyle çalışamam. Bu kadar basit. Hiçbir sektörde buna göz yummamalıyız” diye ekledi.
