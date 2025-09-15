Türkiye
İYİ Parti'de istifalar: İl başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı
İYİ Parti'de istifalar: İl başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, partiden istifa ettiğini açıkladı. Uçak ile birlikte 6 ilçe başkanı daha görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında beraberindeki ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu.İYİ Parti'de istifalarToplantıda konuşan Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.6 ilçe başkanından istifaÖte yandan Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
İYİ Parti'de istifalar: İl başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, partiden istifa ettiğini açıkladı. Uçak ile birlikte 6 ilçe başkanı daha görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında beraberindeki ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de istifalar

Toplantıda konuşan Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.

6 ilçe başkanından istifa

Öte yandan Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
