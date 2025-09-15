https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/iyi-partide-istifalar-il-baskani-ve-6-ilce-baskani-gorevi-birakti-1099370151.html

İYİ Parti'de istifalar: İl başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

İYİ Parti'de istifalar: İl başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, partiden istifa ettiğini açıkladı. Uçak ile birlikte 6 ilçe... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T10:18+0300

2025-09-15T10:18+0300

2025-09-15T10:18+0300

poli̇ti̇ka

i̇yi̇ parti

sakarya

akyazı

türkiye

istifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/03/1054400016_0:1:864:486_1920x0_80_0_0_59431696bc38d5ca267c9b635bec0d97.jpg

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında beraberindeki ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu.İYİ Parti'de istifalarToplantıda konuşan Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.6 ilçe başkanından istifaÖte yandan Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-beykoz-belediye-baskanvekili-ozlem-gurzel-vural-ak-partiye-katildi-1099337370.html

sakarya

akyazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇yi̇ parti, sakarya, akyazı, türkiye, istifa