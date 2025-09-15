https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/italya-hicbir-ulkenin-saldirisina-hazirlikli-degiliz-1099385754.html

İtalya: Hiçbir ülkenin saldırısına hazırlıklı değiliz

İtalya: Hiçbir ülkenin saldırısına hazırlıklı değiliz

Sputnik Türkiye

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkenin hiç bir saldırıya hazır olmadığını açıkladı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T21:41+0300

2025-09-15T21:41+0300

2025-09-15T22:36+0300

dünya

avrupa

lahey

nato

i̇talya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081557349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c60aed4a28bac3723f9fdc86d20e196b.jpg

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın son 20 yıldır savunmaya yeterli yatırım yapmadığı için herhangi bir ülkenin saldırısına hazırlıklı olmadığını söyledi.Crosetto, Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülkenin saldırısına hazır değiliz ve bunu uzun zamandır söylüyorum." dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı kendini savunmak için yeterince çaba göstermemekle defalarca suçlamış, savunmaya çok az harcama yapmakla eleştirmiş ve harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmalarını talep etmişti. Haziran ayında Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde ise Avrupa, harcama hedeflerini yüzde 3.5'e çıkarmayı ve siber güvenlik ve kritik yol altyapısı gibi ilgili alanlara yüzde 1.5 daha ayırmayı kabul etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı ​​politikacıların Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planladığı yönündeki iddialarını adeta bir korku filminden fırlamış gibi nitelendirmişti. Rusya'nın Avrupa'ya askeri tehdit oluşturduğu yönündeki sürekli 'histeri'nin bir 'provokasyon' olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/washington-krizi-devam-ediyor-ulusal-acil-durum-ilan-edecegim-1099384564.html

lahey

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, lahey, nato, i̇talya