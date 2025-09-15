https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/italya-hicbir-ulkenin-saldirisina-hazirlikli-degiliz-1099385754.html
İtalya: Hiçbir ülkenin saldırısına hazırlıklı değiliz
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkenin hiç bir saldırıya hazır olmadığını açıkladı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın son 20 yıldır savunmaya yeterli yatırım yapmadığı için herhangi bir ülkenin saldırısına hazırlıklı olmadığını söyledi.Crosetto, Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülkenin saldırısına hazır değiliz ve bunu uzun zamandır söylüyorum." dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı kendini savunmak için yeterince çaba göstermemekle defalarca suçlamış, savunmaya çok az harcama yapmakla eleştirmiş ve harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmalarını talep etmişti. Haziran ayında Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde ise Avrupa, harcama hedeflerini yüzde 3.5'e çıkarmayı ve siber güvenlik ve kritik yol altyapısı gibi ilgili alanlara yüzde 1.5 daha ayırmayı kabul etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı politikacıların Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planladığı yönündeki iddialarını adeta bir korku filminden fırlamış gibi nitelendirmişti. Rusya'nın Avrupa'ya askeri tehdit oluşturduğu yönündeki sürekli 'histeri'nin bir 'provokasyon' olduğunu söylemişti.
21:41 15.09.2025 (güncellendi: 22:36 15.09.2025)
