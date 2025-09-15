Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/istanbullular-dikkat-bir-ilcede-8-saat-su-kesintisi-yapilacak-1099379795.html
İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de yarın altı mahalleye 8 saat süreyle su verilmeyecek. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T16:40+0300
2025-09-15T17:07+0300
türki̇ye
kadıköy
erenköy
suadiye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bodrumda-planli-su-kesintileri-yapilacak-mumculari-ve-geyik-barajlarinda-60-milyon-metrekupluk-1099265002.html
türki̇ye
kadıköy
erenköy
suadiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kadıköy, erenköy, suadiye, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi
kadıköy, erenköy, suadiye, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi

İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak

16:40 15.09.2025 (güncellendi: 17:07 15.09.2025)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Kadıköy'de yarın altı mahalleye 8 saat süreyle su verilmeyecek.
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
TÜRKİYE
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak: Mumcuları ve Geyik barajlarında 60 milyon metreküplük hacim söz konusu
10 Eylül, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала