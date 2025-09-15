https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/istanbullular-dikkat-bir-ilcede-8-saat-su-kesintisi-yapilacak-1099379795.html

İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak

İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de yarın altı mahalleye 8 saat süreyle su verilmeyecek. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T16:40+0300

2025-09-15T16:40+0300

2025-09-15T17:07+0300

türki̇ye

kadıköy

erenköy

suadiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bodrumda-planli-su-kesintileri-yapilacak-mumculari-ve-geyik-barajlarinda-60-milyon-metrekupluk-1099265002.html

türki̇ye

kadıköy

erenköy

suadiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, erenköy, suadiye, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi