İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak
İstanbul Kadıköy'de yarın altı mahalleye 8 saat süreyle su verilmeyecek. 15.09.2025
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
İstanbullular dikkat: Bir ilçede 8 saat su kesintisi yapılacak
16:40 15.09.2025 (güncellendi: 17:07 15.09.2025)
İstanbul Kadıköy'de yarın altı mahalleye 8 saat süreyle su verilmeyecek.
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.