https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bodrumda-planli-su-kesintileri-yapilacak-mumculari-ve-geyik-barajlarinda-60-milyon-metrekupluk-1099265002.html

Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak: Mumcuları ve Geyik barajlarında 60 milyon metreküplük hacim söz konusu

Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak: Mumcuları ve Geyik barajlarında 60 milyon metreküplük hacim söz konusu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle planlı kesintilere geçileceği bildirildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T16:14+0300

2025-09-10T16:14+0300

2025-09-10T16:14+0300

türki̇ye

bodrum

muğla

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_722f7f0a14adbf653d13e27b1b8b2519.jpg

Muğla'da planlı su kesintileri yapılacak.Su kesintileriMuğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.'Barajları dolduramıyoruz'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum'da yaz aylarından itibaren plansız kesintilerin sürekli yaşandığını belirtti.Bunların büyük bir kısmının işletmeden kaynaklı sorunlardan ileri geldiğini kaydeden Özçelik, "Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. Bunu biz daha önceden biliyorduk. İki barajımızda da su miktarı oldukça azalmıştı. Mumcuları ve Geyik barajlarında toplamda 60 milyon metreküplük bir hacim söz konusu. Bu hacmi dolduramıyoruz." diye konuştu.Özçelik, 15-20 milyon metreküp civarında bir kayıp kaçak söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Su seviyesinin azaldığı Mumcular Barajı dron ile görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izsu-acikladi-izmirde-su-kesintisi-12-eylule-kadar-uzatildi-1099077271.html

türki̇ye

bodrum

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, muğla, su kesintisi