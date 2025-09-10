https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bodrumda-planli-su-kesintileri-yapilacak-mumculari-ve-geyik-barajlarinda-60-milyon-metrekupluk-1099265002.html
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak: Mumcuları ve Geyik barajlarında 60 milyon metreküplük hacim söz konusu
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak: Mumcuları ve Geyik barajlarında 60 milyon metreküplük hacim söz konusu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle planlı kesintilere geçileceği bildirildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T16:14+0300
2025-09-10T16:14+0300
2025-09-10T16:14+0300
türki̇ye
bodrum
muğla
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_722f7f0a14adbf653d13e27b1b8b2519.jpg
Muğla'da planlı su kesintileri yapılacak.Su kesintileriMuğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.'Barajları dolduramıyoruz'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum'da yaz aylarından itibaren plansız kesintilerin sürekli yaşandığını belirtti.Bunların büyük bir kısmının işletmeden kaynaklı sorunlardan ileri geldiğini kaydeden Özçelik, "Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. Bunu biz daha önceden biliyorduk. İki barajımızda da su miktarı oldukça azalmıştı. Mumcuları ve Geyik barajlarında toplamda 60 milyon metreküplük bir hacim söz konusu. Bu hacmi dolduramıyoruz." diye konuştu.Özçelik, 15-20 milyon metreküp civarında bir kayıp kaçak söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Su seviyesinin azaldığı Mumcular Barajı dron ile görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izsu-acikladi-izmirde-su-kesintisi-12-eylule-kadar-uzatildi-1099077271.html
türki̇ye
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5094f2ac2d5e273153f01ada8f242937.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bodrum, muğla, su kesintisi
bodrum, muğla, su kesintisi
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak: Mumcuları ve Geyik barajlarında 60 milyon metreküplük hacim söz konusu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle planlı kesintilere geçileceği bildirildi.
Muğla'da planlı su kesintileri yapılacak.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.
'Barajları dolduramıyoruz'
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum'da yaz aylarından itibaren plansız kesintilerin sürekli yaşandığını belirtti.
Bunların büyük bir kısmının işletmeden kaynaklı sorunlardan ileri geldiğini kaydeden Özçelik, "Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. Bunu biz daha önceden biliyorduk. İki barajımızda da su miktarı oldukça azalmıştı. Mumcuları ve Geyik barajlarında toplamda 60 milyon metreküplük bir hacim söz konusu. Bu hacmi dolduramıyoruz." diye konuştu.
Özçelik, 15-20 milyon metreküp civarında bir kayıp kaçak söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Su seviyesinin azaldığı Mumcular Barajı dron ile görüntülendi.