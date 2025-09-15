https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/istanbulda-haftanin-ilk-is-gunu-trafigi-anadolu-yakasinda-yogunluk-yuzde-80e-cikti-1099369384.html
İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafiği: Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 80’e çıktı
Haftanın ilk iş günü sabahında İstanbul trafiği yine kilitlendi. D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu... 15.09.2025
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde megakent İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. Özellikle D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.Avrupa Yakası’nda kritik noktalarAvrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergâhlarında yoğunluk yaşandı.Ters yönde ise Küçükçekmece mevkisinde araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olması, bölgedeki yoğunluğu artırdı.TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde trafik Esenyurt ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde etkili olurken, Edirne yönünde akıcı bir seyir gözlendi.Ayrıca Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında her iki yönde de araçlar ağır ilerledi.Anadolu Yakası’nda trafik yüzde 80’i bulduAnadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik sabah saatlerinde yoğunlaştı.D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik bölgelerinde yoğunluk yaşandı. Edirne yönünde ise Pendik’ten başlayan trafik, Maltepe, Bostancı, Kozyatağı ve Göztepe üzerinden Avrasya Tüneli çıkışına kadar uzadı.TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar araç yoğunluğu etkili oldu.Toplu taşımada da yoğunlukTrafiğe ek olarak, sabah erken saatlerde işine ve okuluna gitmek isteyenlerin toplu taşımayı tercih etmesiyle metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluştu. Özellikle aktarma noktalarında yolcular güçlükle ilerledi.Trafik haritasında son durumİBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu:
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde megakent İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. Özellikle D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.
Avrupa Yakası’nda kritik noktalar
Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergâhlarında yoğunluk yaşandı.
Ters yönde ise Küçükçekmece mevkisinde araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olması, bölgedeki yoğunluğu artırdı.
TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde trafik Esenyurt ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde etkili olurken, Edirne yönünde akıcı bir seyir gözlendi.
Ayrıca Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında her iki yönde de araçlar ağır ilerledi.
Anadolu Yakası’nda trafik yüzde 80’i buldu
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik sabah saatlerinde yoğunlaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde
kuyruklar Uzunçayır’a kadar uzandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde
ise yoğunluk Kozyatağı mevkisine kadar devam etti.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik bölgelerinde yoğunluk yaşandı. Edirne yönünde ise Pendik’ten başlayan trafik, Maltepe, Bostancı, Kozyatağı ve Göztepe üzerinden Avrasya Tüneli çıkışına kadar uzadı.
TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar araç yoğunluğu etkili oldu.
Toplu taşımada da yoğunluk
Trafiğe ek olarak, sabah erken saatlerde işine ve okuluna gitmek isteyenlerin toplu taşımayı tercih etmesiyle metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluştu. Özellikle aktarma noktalarında yolcular güçlükle ilerledi.
Trafik haritasında son durum
İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu:
Avrupa Yakası’nda yüzde 58 Anadolu Yakası’nda yüzde 80
olarak ölçüldü.