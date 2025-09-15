Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/ikinci-emeklilikte-tum-detaylar-calisan-payi-kidem-tazminati-ve-sistemden-cikis-hakki--1099367049.html
İkinci emeklilikte tüm detaylar: Çalışan payı, kıdem tazminatı ve sistemden çıkış hakkı
İkinci emeklilikte tüm detaylar: Çalışan payı, kıdem tazminatı ve sistemden çıkış hakkı
Sputnik Türkiye
Türkiye’de üzerinde çalışılan ikinci emeklilik sistemi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T08:35+0300
2025-09-15T08:35+0300
ekonomi̇
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
çalışan
i̇kinci emeklilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg
Milyonlarca kişi tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ve ikinci emekliliği konuşuyor. Gündem düşmeyen konuda masada olan detaylar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tamamlayici-emeklilik-sigortasi-tes-sistemi-kidem-tazminati-guvencesi-ve-ek-emeklilik-1099309938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf708bb12268f63d003e8cb4f7e6b0d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), çalışan, i̇kinci emeklilik
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), çalışan, i̇kinci emeklilik

İkinci emeklilikte tüm detaylar: Çalışan payı, kıdem tazminatı ve sistemden çıkış hakkı

08:35 15.09.2025
© AAEmekli maaş
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AA
Abone ol
Türkiye’de üzerinde çalışılan ikinci emeklilik sistemi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.
Milyonlarca kişi tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ve ikinci emekliliği konuşuyor. Gündem düşmeyen konuda masada olan detaylar şöyle:
Çalışan Katılım Payı
Mevcut OKS’de (Otomatik Katılım Sistemi) çalışan maaşının yüzde 3’ü kesiliyor. Yeni sistemde bu oran korunacak ancak maaşın yüzde 6’sının sistemde birikmesi hedefleniyor.
Yüzde 3: Çalışan
Yüzde 2: İşveren
Yüzde 1: Devlet katkısı
Kıdem Tazminatı Güvencesi
Kıdem tazminatına dokunulmayacak.
Sistemden Çıkış Hakkı
Mevcut OKS’de bulunan kolay çıkış hakkı kaldırılacak. Çalışanlar, ikinci emekliliğe ancak emekli olduklarında hak kazanacak.
Kısmi Çekim İmkanı
Afet, eğitim, ev alımı, askerlik gibi özel durumlarda kısmi çekim hakkı getirilebilir.
Fon Yönetimi
Çalışanlar, birikimlerinin hangi fonda değerleneceğini BES’te olduğu gibi kendileri seçecek.
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
EKONOMİ
Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) Sistemi: Kıdem tazminatı güvencesi ve ek emeklilik
12 Eylül, 08:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала