İkinci emeklilikte tüm detaylar: Çalışan payı, kıdem tazminatı ve sistemden çıkış hakkı
Türkiye’de üzerinde çalışılan ikinci emeklilik sistemi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.
Milyonlarca kişi tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ve ikinci emekliliği konuşuyor. Gündem düşmeyen konuda masada olan detaylar şöyle:
Çalışan Katılım Payı
Mevcut OKS’de (Otomatik Katılım Sistemi) çalışan maaşının yüzde 3’ü kesiliyor. Yeni sistemde bu oran korunacak ancak maaşın yüzde 6’sının sistemde birikmesi hedefleniyor.
Yüzde 3: Çalışan
Yüzde 2: İşveren
Yüzde 1: Devlet katkısı
Kıdem Tazminatı Güvencesi
Kıdem tazminatına dokunulmayacak.
Sistemden Çıkış Hakkı
Mevcut OKS’de bulunan kolay çıkış hakkı kaldırılacak. Çalışanlar, ikinci emekliliğe ancak emekli olduklarında hak kazanacak.
Kısmi Çekim İmkanı
Afet, eğitim, ev alımı, askerlik gibi özel durumlarda kısmi çekim hakkı getirilebilir.
Fon Yönetimi
Çalışanlar, birikimlerinin hangi fonda değerleneceğini BES’te olduğu gibi kendileri seçecek.
