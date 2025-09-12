https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tamamlayici-emeklilik-sigortasi-tes-sistemi-kidem-tazminati-guvencesi-ve-ek-emeklilik-1099309938.html
Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) Sistemi: Kıdem tazminatı güvencesi ve ek emeklilik
Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) Sistemi: Kıdem tazminatı güvencesi ve ek emeklilik
12.09.2025
Uzun süredir üzerinde çalışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sisteminin detayları açıklandı. Yeni sistemle birlikte çalışanların mevcut kıdem tazminatı hakları korunacak ve ayrıca ek emeklilik desteği sunulacak.Toplu ödeme imkanıTES kapsamında katılımcılar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesapta biriken tutardan isteyenler, yüzde 25’e kadar toplu ödeme alabilecek.Sistemde, mevcut yüzde 5.33’lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Bunun yanı sıra işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3’ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.Asgari ücretli bir çalışan, 25 yıl sistemde kalırsa emekli maaşına TES sayesinde 300 ila 566 lira arasında ek gelir eklenecek.Katılımcılar 60 yaşını doldurmamış olsa da; ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10’una kadar çekim yapabilecek.
