Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tamamlayici-emeklilik-sigortasi-tes-sistemi-kidem-tazminati-guvencesi-ve-ek-emeklilik-1099309938.html
Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) Sistemi: Kıdem tazminatı güvencesi ve ek emeklilik
Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) Sistemi: Kıdem tazminatı güvencesi ve ek emeklilik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sistemiyle çalışanların kıdem hakları korunacak, emeklilikte ek gelir... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T08:10+0300
2025-09-12T08:10+0300
ekonomi̇
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg
Uzun süredir üzerinde çalışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sisteminin detayları açıklandı. Yeni sistemle birlikte çalışanların mevcut kıdem tazminatı hakları korunacak ve ayrıca ek emeklilik desteği sunulacak.Toplu ödeme imkanıTES kapsamında katılımcılar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesapta biriken tutardan isteyenler, yüzde 25’e kadar toplu ödeme alabilecek.Sistemde, mevcut yüzde 5.33’lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Bunun yanı sıra işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3’ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.Asgari ücretli bir çalışan, 25 yıl sistemde kalırsa emekli maaşına TES sayesinde 300 ila 566 lira arasında ek gelir eklenecek.Katılımcılar 60 yaşını doldurmamış olsa da; ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10’una kadar çekim yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/e-ticarette-kargo-fiyatlari-yukseldi-100-liralik-urune-120-tl-kargo-1099302129.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d0474927cd634d584d4893df7465540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tamamlayıcı emeklilik sigortası, tes sistemi, kıdem tazminatı, ek emeklilik, tes toplu ödeme, 60 yaş emeklilik, tes işveren katkısı, bireysel fon hesabı, asgari ücret tes, emeklilik ek gelir, kıdem hakkı, çalışan hakları, konut alımı birikim çekme, işsiz kalma tes
tamamlayıcı emeklilik sigortası, tes sistemi, kıdem tazminatı, ek emeklilik, tes toplu ödeme, 60 yaş emeklilik, tes işveren katkısı, bireysel fon hesabı, asgari ücret tes, emeklilik ek gelir, kıdem hakkı, çalışan hakları, konut alımı birikim çekme, işsiz kalma tes

Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) Sistemi: Kıdem tazminatı güvencesi ve ek emeklilik

08:10 12.09.2025
© AAEn düşük emekli maaşı
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sistemiyle çalışanların kıdem hakları korunacak, emeklilikte ek gelir sağlanacak. İşte detaylar.
Uzun süredir üzerinde çalışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sisteminin detayları açıklandı. Yeni sistemle birlikte çalışanların mevcut kıdem tazminatı hakları korunacak ve ayrıca ek emeklilik desteği sunulacak.

Toplu ödeme imkanı

TES kapsamında katılımcılar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesapta biriken tutardan isteyenler, yüzde 25’e kadar toplu ödeme alabilecek.
Sistemde, mevcut yüzde 5.33’lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Bunun yanı sıra işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3’ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.
Asgari ücretli bir çalışan, 25 yıl sistemde kalırsa emekli maaşına TES sayesinde 300 ila 566 lira arasında ek gelir eklenecek.
Katılımcılar 60 yaşını doldurmamış olsa da; ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10’una kadar çekim yapabilecek.
e-ticaret kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
EKONOMİ
E-ticarette kargo fiyatları yükseldi: 100 liralık ürüne 120 TL kargo
Dün, 21:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала