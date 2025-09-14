https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/polonya-devlet-baskani-ulkede-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasini-kabul-etti--1099360786.html

Polonya Devlet Başkanı, ülkede ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasını kabul etti

Polonya Devlet Başkanı Nawrocki'nin ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. 14.09.2025, Sputnik Türkiye

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu, Devlet Başkanı Karol Nawrocki'nin Doğu Muhafızı operasyonu kapsamında ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.Açıklamada, “Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Doğu Muhafız operasyonu kapsamında Polonya Cumhuriyeti'ne takviye amacıyla NATO ülkelerin yabancı askerlerinden oluşan bir birliğin Polonya topraklarında bulunmasına onay veren kararnameyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.Kurum, verilerin gizliliğini gerekçe göstererek kararın ayrıntılarını paylaşmadı.Polonya’daki İHA olayıNATO, geçen hafta Polonya sınırını ihlal ettiği ileri sürülen Rus insansız hava araçları (İHA) olayının ardından cuma günü, doğu kanadının savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Muhafızı operasyonunu başlatmıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen Çarşamba günü ülkenin hava sahasında ‘tehlike arz eden’ İHA'ların düşürüldüğünü bildirmişti. Tusk'a göre, ülkenin sınırını toplam 19 İHA geçti. Tusk olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuş, ancak iddiasını somutlaştıracak bir kanıt sunmamıştı.Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını da yanıtsız bırakmıştı.

