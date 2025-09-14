https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/polonya-devlet-baskani-ulkede-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasini-kabul-etti--1099360786.html
Polonya Devlet Başkanı, ülkede ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasını kabul etti
Polonya Devlet Başkanı, ülkede ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasını kabul etti
Sputnik Türkiye
Polonya Devlet Başkanı Nawrocki'nin ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T20:58+0300
2025-09-14T20:58+0300
2025-09-14T20:58+0300
dünya
polonya
çarşamba
moskova
nato
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
haberler
askeri birlik
kararname
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099360631_0:53:688:440_1920x0_80_0_0_663c1f2ac280ba3f24f228c49a83e934.png
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu, Devlet Başkanı Karol Nawrocki'nin Doğu Muhafızı operasyonu kapsamında ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.Açıklamada, “Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Doğu Muhafız operasyonu kapsamında Polonya Cumhuriyeti'ne takviye amacıyla NATO ülkelerin yabancı askerlerinden oluşan bir birliğin Polonya topraklarında bulunmasına onay veren kararnameyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.Kurum, verilerin gizliliğini gerekçe göstererek kararın ayrıntılarını paylaşmadı.Polonya’daki İHA olayıNATO, geçen hafta Polonya sınırını ihlal ettiği ileri sürülen Rus insansız hava araçları (İHA) olayının ardından cuma günü, doğu kanadının savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Muhafızı operasyonunu başlatmıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen Çarşamba günü ülkenin hava sahasında ‘tehlike arz eden’ İHA'ların düşürüldüğünü bildirmişti. Tusk'a göre, ülkenin sınırını toplam 19 İHA geçti. Tusk olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuş, ancak iddiasını somutlaştıracak bir kanıt sunmamıştı.Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını da yanıtsız bırakmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/rusya-polonya-iha-saldirisi-iddialari-hakkinda-istisarelere-hazir-degil-1099350371.html
polonya
çarşamba
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099360631_17:0:673:492_1920x0_80_0_0_e12798aac70af29b2e82493fa640c162.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, çarşamba , moskova, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), haberler, askeri birlik, kararname
polonya, çarşamba , moskova, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), haberler, askeri birlik, kararname
Polonya Devlet Başkanı, ülkede ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasını kabul etti
Polonya Devlet Başkanı Nawrocki'nin ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu, Devlet Başkanı Karol Nawrocki'nin Doğu Muhafızı operasyonu kapsamında ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.
Açıklamada, “Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Doğu Muhafız operasyonu kapsamında Polonya Cumhuriyeti'ne takviye amacıyla NATO ülkelerin yabancı askerlerinden oluşan bir birliğin Polonya topraklarında bulunmasına onay veren kararnameyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.
Kurum, verilerin gizliliğini gerekçe göstererek kararın ayrıntılarını paylaşmadı.
NATO, geçen hafta Polonya sınırını ihlal ettiği ileri sürülen Rus insansız hava araçları (İHA) olayının ardından cuma günü, doğu kanadının savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Muhafızı operasyonunu başlatmıştı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen Çarşamba günü ülkenin hava sahasında ‘tehlike arz eden’ İHA'ların düşürüldüğünü bildirmişti. Tusk'a göre, ülkenin sınırını toplam 19 İHA geçti. Tusk olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuş, ancak iddiasını somutlaştıracak bir kanıt sunmamıştı.
Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını da yanıtsız bırakmıştı.