Güney Kore, ABD'deki fabrikada gözaltı sırasında vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlalini araştıracak
Güney Kore, ABD'deki fabrikada gözaltı sırasında vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlalini araştıracak
Güney Kore, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin baskınında gözaltına alınan 300'den fazla vatandaşlarının ülkeye dönmesinin ardından... 15.09.2025
ABD'de ICE birimlerinin Hyundai-LG fabrikasına düzenlediği baskında gözaltına alınan 316 Güney Korelinin ülkeye dönmesinin ardından, ICE yetkililerinin tutumu ve gözaltı merkezinin hijyen durumu gibi meseleler Güney Kore'de basına yansıdı.Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, basın toplantısında, "Hükümetin herhangi bir insan hakları ihlali olup olmadığını belirlemek için firmalarla kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü biliyorum" dedi.Kang, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının gözaltına alınan vatandaşlarıyla ilgili olarak ABD'den taleplerinin uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığını incelediğini kaydetti.Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskınıABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli" demişti.ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ertesi gün ülkelerine dönmüştü.Güney Kore hükümeti ve Hyundai, çalışanların fabrika kurulumu ve yerel işçilerin eğitimi için orada olduklarını belirtmişti.
güney kore
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), güney kore, insan hakları ihlali
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), güney kore, insan hakları ihlali

Güney Kore, ABD'deki fabrikada gözaltı sırasında vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlalini araştıracak

11:14 15.09.2025
Güney Kore, ABD'deki fabrikada gözaltı sırasında vatandaşlarına yönelik olası insan hakları ihlalini araştıracak
Güney Kore, ABD'deki fabrikada gözaltı sırasında vatandaşlarına yönelik olası insan hakları ihlalini araştıracak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Abone ol
Güney Kore, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin baskınında gözaltına alınan 300'den fazla vatandaşlarının ülkeye dönmesinin ardından, süreçteki olası insan hakları ihlallerini araştıracak.
ABD'de ICE birimlerinin Hyundai-LG fabrikasına düzenlediği baskında gözaltına alınan 316 Güney Korelinin ülkeye dönmesinin ardından, ICE yetkililerinin tutumu ve gözaltı merkezinin hijyen durumu gibi meseleler Güney Kore'de basına yansıdı.
Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, basın toplantısında, "Hükümetin herhangi bir insan hakları ihlali olup olmadığını belirlemek için firmalarla kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü biliyorum" dedi.
Kang, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının gözaltına alınan vatandaşlarıyla ilgili olarak ABD'den taleplerinin uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığını incelediğini kaydetti.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.
Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli" demişti.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.
Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ertesi gün ülkelerine dönmüştü.
Güney Kore hükümeti ve Hyundai, çalışanların fabrika kurulumu ve yerel işçilerin eğitimi için orada olduklarını belirtmişti.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ABD ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
DÜNYA
Güney Koreli işçiler ABD'de göçmen baskınında gözaltına alındı: 'Fabrika kurulumu için oradaydılar'
12 Eylül, 10:52
