https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-chpnin-basina-donerse-en-az-bir-bucuk-yil-chpnin-basinda-kalir-1099368742.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor
Sputnik Türkiye
Kurultay davası kararı için bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde. Kritik karar öncesinde Kılıçdaroğlu ihtimalini yazan Abdulkadir Selvi... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T09:25+0300
2025-09-15T09:25+0300
2025-09-15T09:25+0300
poli̇ti̇ka
chp
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
mutlak butlan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076356081_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa9b81ee589c2706984878d5b8addfe7.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında bugün karar bekleniyor. CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var.Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak?Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CHP'nin önündeki olasılıkları değerlendirdi ve "Eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak? Beklenti kısa bir süre kalmayacağı yönünde. En az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor. CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet görüntülerine batmasından dolayı rahatsız olduğu söyleniyor. Mahalle delegesinden başlayarak partiyi yenilenme ve arınma sürecine sokmayı hedeflediği konuşuluyor." dedi.6 günlük genel başkanlık iddiası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/ahmet-hakan-kilicdaroglundan-fena-halde-sikilmis-durumdalar-1099365872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076356081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d608bcd1c0ba49a77778834a4102774b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, chp mutlak butlan, chp dava, özgür özel chp, kılıçdaroğlu chp,
chp, chp mutlak butlan, chp dava, özgür özel chp, kılıçdaroğlu chp,
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor
Kurultay davası kararı için bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde. Kritik karar öncesinde Kılıçdaroğlu ihtimalini yazan Abdulkadir Selvi "Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında bugün karar bekleniyor.
CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var.
Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CHP'nin önündeki olasılıkları
değerlendirdi ve "Eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak? Beklenti kısa bir süre kalmayacağı yönünde. En az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor. CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet görüntülerine batmasından dolayı rahatsız olduğu söyleniyor. Mahalle delegesinden başlayarak partiyi yenilenme ve arınma sürecine sokmayı hedeflediği konuşuluyor."
dedi.
6 günlük genel başkanlık iddiası
Peki Özgür Özel’in söylediği gibi 15’inde gelip, 21’indeki olağanüstü kurultaydan sonra gider mi? 6 günlük bir genel başkanlık süreci yaşanır mı? Kılıçdaroğlu’nun göreve gelince 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayı engelleyeceği konuşuluyor.