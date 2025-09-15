Türkiye
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP'nin başında kalır deniliyor
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor
Kurultay davası kararı için bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Kritik karar öncesinde Kılıçdaroğlu ihtimalini yazan Abdulkadir Selvi...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında bugün karar bekleniyor. CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var.Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak?Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CHP'nin önündeki olasılıkları değerlendirdi ve "Eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak? Beklenti kısa bir süre kalmayacağı yönünde. En az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor. CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet görüntülerine batmasından dolayı rahatsız olduğu söyleniyor. Mahalle delegesinden başlayarak partiyi yenilenme ve arınma sürecine sokmayı hedeflediği konuşuluyor." dedi.6 günlük genel başkanlık iddiası
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe'de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu.
Kurultay davası kararı için bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde. Kritik karar öncesinde Kılıçdaroğlu ihtimalini yazan Abdulkadir Selvi "Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında bugün karar bekleniyor.
CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CHP'nin önündeki olasılıkları değerlendirdi ve "Eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak? Beklenti kısa bir süre kalmayacağı yönünde. En az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor. CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet görüntülerine batmasından dolayı rahatsız olduğu söyleniyor. Mahalle delegesinden başlayarak partiyi yenilenme ve arınma sürecine sokmayı hedeflediği konuşuluyor." dedi.

6 günlük genel başkanlık iddiası

Peki Özgür Özel’in söylediği gibi 15’inde gelip, 21’indeki olağanüstü kurultaydan sonra gider mi? 6 günlük bir genel başkanlık süreci yaşanır mı? Kılıçdaroğlu’nun göreve gelince 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayı engelleyeceği konuşuluyor.
