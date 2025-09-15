https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-chpnin-basina-donerse-en-az-bir-bucuk-yil-chpnin-basinda-kalir-1099368742.html

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına dönerse en az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor

Kurultay davası kararı için bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde. Kritik karar öncesinde Kılıçdaroğlu ihtimalini yazan Abdulkadir Selvi... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında bugün karar bekleniyor. CHP’nin Kasım 2023’teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var.Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak?Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CHP'nin önündeki olasılıkları değerlendirdi ve "Eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönerse ne yapacak? Beklenti kısa bir süre kalmayacağı yönünde. En az bir buçuk yıl CHP’nin başında kalır deniliyor. CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet görüntülerine batmasından dolayı rahatsız olduğu söyleniyor. Mahalle delegesinden başlayarak partiyi yenilenme ve arınma sürecine sokmayı hedeflediği konuşuluyor." dedi.6 günlük genel başkanlık iddiası

