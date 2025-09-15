Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/eurobasket-2025in-en-degerli-basantrenoru-secildi-1099373694.html
EuroBasket 2025'in 'En Değerli Başantrenörü' seçildi
EuroBasket 2025'in 'En Değerli Başantrenörü' seçildi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Takım'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" seçildi.
2025-09-15T13:18+0300
2025-09-15T13:18+0300
spor
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
avrupa basketbol şampiyonası
ergin ataman
cedi osman
milli takım
eurobasket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099373537_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_46524a9fbad5b205810a0843e1b04998.jpg
Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Alperen Şengün ise All-star Beşli'de turnuvanın ilk beş oyuncusu arasında yer aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA, yaptığı açıklamada "Ataman, takımını Yarı Finallerde Yunanistan'a karşı ezici bir galibiyete taşıyarak ilk EuroBasket Finali'ne yükseldi ve 24 yıllık bir hasrete son verdi. 59 yaşındaki teknik direktör, Yunanistan'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu durdurmak için kurduğu savunmayla büyük övgü topladı" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/alperen-sengunden-ilk-aciklama-bayragimizi-zirvede-dalgalandirmak-icin-elimden-geleni-yapacagim-1099373763.html
uluslararası basketbol federasyonu (fiba), avrupa basketbol şampiyonası, ergin ataman, cedi osman, milli takım, eurobasket
© AA / Esra BilginEuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
© AA / Esra Bilgin
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Takım'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" seçildi.
Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.
Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.
© AA / Esra BilginFIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçında Cedi Osman
FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçında Cedi Osman
© AA / Esra Bilgin
A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı.
Alperen Şengün ise All-star Beşli'de turnuvanın ilk beş oyuncusu arasında yer aldı.
© AA / Esra BilginAlperen Şengün'den ilk açıklama: Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım
Alperen Şengün'den ilk açıklama: Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım
© AA / Esra Bilgin
Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA, yaptığı açıklamada "Ataman, takımını Yarı Finallerde Yunanistan'a karşı ezici bir galibiyete taşıyarak ilk EuroBasket Finali'ne yükseldi ve 24 yıllık bir hasrete son verdi. 59 yaşındaki teknik direktör, Yunanistan'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu durdurmak için kurduğu savunmayla büyük övgü topladı" ifadelerine yer verdi.
SPOR
Alperen Şengün'den ilk açıklama: Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım
12:40
