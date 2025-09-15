https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/eurobasket-2025in-en-degerli-basantrenoru-secildi-1099373694.html

EuroBasket 2025'in 'En Değerli Başantrenörü' seçildi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Takım'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü"... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Alperen Şengün ise All-star Beşli'de turnuvanın ilk beş oyuncusu arasında yer aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA, yaptığı açıklamada "Ataman, takımını Yarı Finallerde Yunanistan'a karşı ezici bir galibiyete taşıyarak ilk EuroBasket Finali'ne yükseldi ve 24 yıllık bir hasrete son verdi. 59 yaşındaki teknik direktör, Yunanistan'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu durdurmak için kurduğu savunmayla büyük övgü topladı" ifadelerine yer verdi.

