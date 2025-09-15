Alperen Şengün'den ilk açıklama: Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu. Final maçı sonrası Alperen Şengün'den ilk açıklama geldi. Şengün "Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
Tüm Türkiye'nin dev ekranlarda takip ettiği 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde 12 Dev Adam, Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci oldu. Maç sonrası ilk defa açıklama yapan milli basketbolcu Alperen Şengün, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yolculuk, sadece bir takımın değil, tüm Türkiye'nin yolculuğuydu. Gönlümdeki gururu anlatmak gerçekten zor. Her bir mücadele, her antrenman, her dakika bu ülkenin bir parçası olmanın verdiği gurur bir kez daha hissettim. Çünkü her adımda, her zaferde, her kayıpta bir arada olduk, bir olduk."
"Bizi izleyen, destekleyen vatandaşlarımıza, her zaman yanımızda olan teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkürler. Bugün belki o altın madalyayı takamadık ama kazandığımız en değerli şey, bu ülkenin her bir bireyinin kalbinde kazandığımız yerdir."
"Bundan sonra da her maça, her turnuvaya aynı tutku ve azimle, daha büyük bir inançla çıkacağım.
Türkiye’nin basketboldaki yükselişi devam edecek. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım"