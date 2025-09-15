Alperen Şengün'den ilk açıklama: Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım

"Bundan sonra da her maça, her turnuvaya aynı tutku ve azimle, daha büyük bir inançla çıkacağım.

Türkiye’nin basketboldaki yükselişi devam edecek. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım"