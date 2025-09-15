Türkiye
Eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirdi. Kazada, bir kamyonetle otomobilin... 15.09.2025
Eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 75 yaşındaki Mehmet Kaya vefat ederken, eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Mehmet Kaya Kimdir?1950 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğan Mehmet Kaya, Anavatan Partisi’nde altı yıl ilçe başkanlığı yaptı. 1999 yılında Anavatan Partisi’nden Belediye Başkanlığı’na seçilen Kaya, bir dönem bu görevde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Kaya, 1988-2008 yılları arasında müteahhitlik ve akaryakıt işletmeciliği faaliyetlerinde bulundu.
türki̇ye
bursa
Eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

21:21 15.09.2025
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirdi. Kazada, bir kamyonetle otomobilin çarpıştığı bildirildi.
Eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 75 yaşındaki Mehmet Kaya vefat ederken, eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Kaya Kimdir?

1950 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğan Mehmet Kaya, Anavatan Partisi’nde altı yıl ilçe başkanlığı yaptı. 1999 yılında Anavatan Partisi’nden Belediye Başkanlığı’na seçilen Kaya, bir dönem bu görevde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Kaya, 1988-2008 yılları arasında müteahhitlik ve akaryakıt işletmeciliği faaliyetlerinde bulundu.
