Domenico Tedesco: Hakemler çok iyi iş çıkardı

"Stadyum harikaydı, taraftarlar süperdi ve hakemler çok iyiydi. Maçtan önce konuştuk, çok sıcak kanlılardı. Süper Lig'de ilk maçımdı ama daha önce Süper Lig maçlarını izlemiştim. Dışardan insanlar fikir sahibi olabiliyor ama takımları bilmiyorlar. Burada iyi takımlar var, güzel atmosfer var. Bugün harikaydı, bunu sonuçtan bağımsız söylüyorum. Sebastian Szymanski geçmişte ne oldu bilmiyorum ama ben 11'e koyarken benim için normaldi. Saha içinde çok iyi şeyler yapabilen bir oyuncu, eskiden de tanıyorum. Hakemler çok iyi iş çıkardı. Tüm bu atmosfere rağmen ellerinden geleni yaptılar. Golden önceki faul net bir fauldü. Hakemler için bu tarz durumlar çok kolay olmayabiliyor ama bence hakemler çok iyiydi. Atmosferi umursamadan karar verdiler."