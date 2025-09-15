Türkiye
Domenico Tedesco: Hakemler çok iyi iş çıkardı
Domenico Tedesco: Hakemler çok iyi iş çıkardı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, hızlı oynamaları gerektiğini
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, maça çok gergin başladıklarını dile getirdi.Çok fazla top kaybettiklerini aktaran Tedesco, "Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. 1 gün savunma, 1 gün ofans, 1,5 gün duran top çalıştık. 1 numarada önemli olan maçın sonucuydu. İkincisi de oyuncuların gösterdiklerimi çalışmasıydı. 29'a 1'di şutlar. 11'e 10 oynandı maç ama bazen zordur. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. 2. golü atmak çok önemli. Yoksa rakip inanmaya devam ediyor, kaybedecek bir şeyleri olmuyor" ifadelerini kullandı.Duran toplar konusunda daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Siz ne kadar iyi yaparsanız yapın bazen rakip çok iyi savunabilir. Bugün kazandık ama Trabzonspor çok iyi bir takım. Onuachu'yu durdurması, savunması hiç kolay değil. Savunmamız o noktada iyi iş çıkardı. 10 korner atışından 1 gol bulsaydık güzel olurdu ama duran topta atılan goller sadece bize bağlı değil." değerlendirmesinde bulundu.Çok çalışmaları gerektiğini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:Samandıra'da kalmaya devam edeceklerini aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:
07:10 15.09.2025
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, hızlı oynamaları gerektiğini söyledi.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, maça çok gergin başladıklarını dile getirdi.
Çok fazla top kaybettiklerini aktaran Tedesco, "Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. 1 gün savunma, 1 gün ofans, 1,5 gün duran top çalıştık. 1 numarada önemli olan maçın sonucuydu. İkincisi de oyuncuların gösterdiklerimi çalışmasıydı. 29'a 1'di şutlar. 11'e 10 oynandı maç ama bazen zordur. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. 2. golü atmak çok önemli. Yoksa rakip inanmaya devam ediyor, kaybedecek bir şeyleri olmuyor" ifadelerini kullandı.
Duran toplar konusunda daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Siz ne kadar iyi yaparsanız yapın bazen rakip çok iyi savunabilir. Bugün kazandık ama Trabzonspor çok iyi bir takım. Onuachu'yu durdurması, savunması hiç kolay değil. Savunmamız o noktada iyi iş çıkardı. 10 korner atışından 1 gol bulsaydık güzel olurdu ama duran topta atılan goller sadece bize bağlı değil." değerlendirmesinde bulundu.
Çok çalışmaları gerektiğini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Bu takımın çok iyi potansiyeli var ama buna ne kadar uzak ya da yakın bilmiyorum. Szymanski kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat oynatabiliyorum. Nerede oynarsa oynasın hatlar arasında topla buluşmayı seviyor, arkaya koşular atabiliyor. Onu kaleye yaklaştırmak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Asensio son maçını mayıs sonunda oynamıştı. İdmanla maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor ama yavaş yavaş onu istediğimiz tempoya getireceğiz. Onun daha hazır olmasına takım olarak ihtiyacımız var ama asla onu riske etmeyeceğiz. Onu korumak istiyoruz. Kendisi iyi insan ve futbolcu olarak ilerde ondan keyif alacağız."


Samandıra'da kalmaya devam edeceklerini aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:
"Stadyum harikaydı, taraftarlar süperdi ve hakemler çok iyiydi. Maçtan önce konuştuk, çok sıcak kanlılardı. Süper Lig'de ilk maçımdı ama daha önce Süper Lig maçlarını izlemiştim. Dışardan insanlar fikir sahibi olabiliyor ama takımları bilmiyorlar. Burada iyi takımlar var, güzel atmosfer var. Bugün harikaydı, bunu sonuçtan bağımsız söylüyorum. Sebastian Szymanski geçmişte ne oldu bilmiyorum ama ben 11'e koyarken benim için normaldi. Saha içinde çok iyi şeyler yapabilen bir oyuncu, eskiden de tanıyorum. Hakemler çok iyi iş çıkardı. Tüm bu atmosfere rağmen ellerinden geleni yaptılar. Golden önceki faul net bir fauldü. Hakemler için bu tarz durumlar çok kolay olmayabiliyor ama bence hakemler çok iyiydi. Atmosferi umursamadan karar verdiler."
