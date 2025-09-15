Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü, Türkiye'nin Katar’ın yanında olduğunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü, Türkiye'nin Katar’ın yanında olduğunu ifade etti
Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,İsrail’in saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu belirtti. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye İsrail’in saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını,Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti
20:45 15.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Ayrıntılar geliyor
Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,İsrail’in saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye İsrail’in saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını,Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti
Заголовок открываемого материала