Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü, Türkiye'nin Katar’ın yanında olduğunu ifade etti
Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,İsrail'in saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin Katar'ın yanında olduğunu belirtti. 15.09.2025
i̇srail
Ayrıntılar geliyor
Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,İsrail’in saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye İsrail’in saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını,Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti