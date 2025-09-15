Türkiye
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.Emre Mert Kılıç'a gözaltıBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.Gerekçe hakaretKılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Emre Mert Kılıç'a gözaltı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gerekçe hakaret

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.
Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.
