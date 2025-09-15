CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/chp-beykoz-genclik-kollari-baskani-gozaltina-alindi-1099371401.html
15.09.2025
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.Emre Mert Kılıç'a gözaltıBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.Gerekçe hakaretKılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.
