Charlie Kirk suikastinin detayları ortaya çıktı: DNA delilleri şüpheliyi ele verdi

15.09.2025

ABD’de aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin davada yeni bilgiler paylaşıldı.FBI Direktörü Kash Patel, 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson’ın saldırıdan önce bir kişiye mesaj atarak 'Kirk’ü öldürmeyi planladığını' söylediğini açıkladı. Patel, Robinson’un ayrıca 'Charlie Kirk’ü ortadan kaldırma fırsatım var' ifadelerinin yer aldığı bir not yazdığını, ancak bu notun imha edildiğini, içeriğinin ise tanık ifadeleriyle doğrulandığını belirtti.Yetkililer, Robinson’un DNA’sının saldırıda kullanılan tüfeğe sarılı havluda ve atış yapılan çatıda bulunan bir tornavida üzerinde bulunduğunu duyurdu. Utah Valisi Spencer Cox, şüphelinin soruşturma sürecinde işbirliği yapmadığını aktardı.

