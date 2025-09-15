Türkiye
Charlie Kirk suikastinin detayları ortaya çıktı: DNA delilleri şüpheliyi ele verdi
Charlie Kirk suikastinin detayları ortaya çıktı: DNA delilleri şüpheliyi ele verdi
ABD’nin Utah eyaletinde geçen hafta Trump yanlısı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FBI Direktörü Kash... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD’de aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin davada yeni bilgiler paylaşıldı.FBI Direktörü Kash Patel, 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson’ın saldırıdan önce bir kişiye mesaj atarak 'Kirk’ü öldürmeyi planladığını' söylediğini açıkladı. Patel, Robinson’un ayrıca 'Charlie Kirk’ü ortadan kaldırma fırsatım var' ifadelerinin yer aldığı bir not yazdığını, ancak bu notun imha edildiğini, içeriğinin ise tanık ifadeleriyle doğrulandığını belirtti.Yetkililer, Robinson’un DNA’sının saldırıda kullanılan tüfeğe sarılı havluda ve atış yapılan çatıda bulunan bir tornavida üzerinde bulunduğunu duyurdu. Utah Valisi Spencer Cox, şüphelinin soruşturma sürecinde işbirliği yapmadığını aktardı.
Charlie Kirk suikastinin detayları ortaya çıktı: DNA delilleri şüpheliyi ele verdi

ABD'nin Utah eyaletinde geçen hafta Trump yanlısı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FBI Direktörü Kash Patel, 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson'ın DNA örneğinin olay yerinde tespit edildiğini duyurdu.
ABD'de aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin davada yeni bilgiler paylaşıldı.
FBI Direktörü Kash Patel, 22 yaşındaki şüpheli Tyler Robinson'ın saldırıdan önce bir kişiye mesaj atarak 'Kirk'ü öldürmeyi planladığını' söylediğini açıkladı. Patel, Robinson'un ayrıca 'Charlie Kirk'ü ortadan kaldırma fırsatım var' ifadelerinin yer aldığı bir not yazdığını, ancak bu notun imha edildiğini, içeriğinin ise tanık ifadeleriyle doğrulandığını belirtti.
Yetkililer, Robinson'un DNA'sının saldırıda kullanılan tüfeğe sarılı havluda ve atış yapılan çatıda bulunan bir tornavida üzerinde bulunduğunu duyurdu. Utah Valisi Spencer Cox, şüphelinin soruşturma sürecinde işbirliği yapmadığını aktardı.
