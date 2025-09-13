Türkiye
Charlie Kirk suikastinde yeni gelişme: Şüphelinin tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor
Charlie Kirk suikastinde yeni gelişme: Şüphelinin tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor
Charlie Kirk suikastinde yeni gelişme: Şüphelinin tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor
Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırının zanlısının tek başına hareket ettiği düşünülüyor. Yetkililer, saldırının arkasında başka kişi ya da kişilerin olup... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Utah eyaletinde Charlie Kirk’e yönelik düzenlenen silahlı saldırının zanlısının tek başına hareket ettiği tahmin ediliyor. Ancak yetkililer, olayın arkasında başka kişi ya da kişilerin olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor.Utah Kamu Güvenliği Komiseri Beau Mason, Fox News’e yaptığı açıklamada, şüpheli Tyler Robinson’un hareketlerinin incelendiğini belirterek, "Şüphelinin Washington County’den üniversiteye geliş ve geri dönüş süreci ile saldırı anı ve sonrasında yaşanan etkileşimleri analiz etmeye devam ediyoruz" dedi.Utah Valisi Spencer Cox ise yaptığı açıklamada, saldırganın 22 yaşında ve Utah yerlisi olduğunu doğrulayarak, önümüzdeki hafta başında resmi suçlamaların yöneltilmesini beklediklerini ifade etti.Mason, henüz başka bir kişiye yönelik suçlama bulunmadığını ancak tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Charlie Kirk suikastinde yeni gelişme: Şüphelinin tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor

03:48 13.09.2025
Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırının zanlısının tek başına hareket ettiği düşünülüyor. Yetkililer, saldırının arkasında başka kişi ya da kişilerin olup olmadığını araştırıyor.
ABD’nin Utah eyaletinde Charlie Kirk’e yönelik düzenlenen silahlı saldırının zanlısının tek başına hareket ettiği tahmin ediliyor. Ancak yetkililer, olayın arkasında başka kişi ya da kişilerin olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor.
Utah Kamu Güvenliği Komiseri Beau Mason, Fox News’e yaptığı açıklamada, şüpheli Tyler Robinson’un hareketlerinin incelendiğini belirterek, "Şüphelinin Washington County’den üniversiteye geliş ve geri dönüş süreci ile saldırı anı ve sonrasında yaşanan etkileşimleri analiz etmeye devam ediyoruz" dedi.
Utah Valisi Spencer Cox ise yaptığı açıklamada, saldırganın 22 yaşında ve Utah yerlisi olduğunu doğrulayarak, önümüzdeki hafta başında resmi suçlamaların yöneltilmesini beklediklerini ifade etti.
Mason, henüz başka bir kişiye yönelik suçlama bulunmadığını ancak tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
