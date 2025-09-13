https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/charlie-kirk-suikastinde-yeni-gelisme-suphelinin-tek-basina-hareket-ettigi-degerlendiriliyor-1099333935.html

Charlie Kirk suikastinde yeni gelişme: Şüphelinin tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor

Charlie Kirk suikastinde yeni gelişme: Şüphelinin tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor

Sputnik Türkiye

Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırının zanlısının tek başına hareket ettiği düşünülüyor. Yetkililer, saldırının arkasında başka kişi ya da kişilerin olup... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T03:48+0300

2025-09-13T03:48+0300

2025-09-13T03:48+0300

dünya

abd

charlie kirk

utah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099322767_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9900a679f56c0008f7b6ac06bf5244a0.jpg

ABD’nin Utah eyaletinde Charlie Kirk’e yönelik düzenlenen silahlı saldırının zanlısının tek başına hareket ettiği tahmin ediliyor. Ancak yetkililer, olayın arkasında başka kişi ya da kişilerin olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor.Utah Kamu Güvenliği Komiseri Beau Mason, Fox News’e yaptığı açıklamada, şüpheli Tyler Robinson’un hareketlerinin incelendiğini belirterek, "Şüphelinin Washington County’den üniversiteye geliş ve geri dönüş süreci ile saldırı anı ve sonrasında yaşanan etkileşimleri analiz etmeye devam ediyoruz" dedi.Utah Valisi Spencer Cox ise yaptığı açıklamada, saldırganın 22 yaşında ve Utah yerlisi olduğunu doğrulayarak, önümüzdeki hafta başında resmi suçlamaların yöneltilmesini beklediklerini ifade etti.Mason, henüz başka bir kişiye yönelik suçlama bulunmadığını ancak tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/charlie-kirk-suikasti-suphelisi-hakkinda-detaylar-ortaya-cikti-1099330325.html

utah

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, charlie kirk, utah