Can Holding'e yönelik soruşturmada yeni gelişme: Beş kişi adliyeye sevk edildi
Can Holding'e yönelik soruşturmada yeni gelişme: Beş kişi adliyeye sevk edildi
15.09.2025
2025-09-15T11:11+0300
2025-09-15T11:11+0300
2025-09-15T11:13+0300
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Habertürk ve Show TV'nin de sahibi olan Can Holding'e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Beş kişi Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
11:11 15.09.2025 (güncellendi: 11:13 15.09.2025)
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Habertürk ve Show TV'nin de sahibi olan Can Holding'e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Beş kişi Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.