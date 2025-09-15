Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/batmanda-seyir-halindeki-araca-silahli-saldiri-anne-baba-ve-2-cocugu-hayatini-kaybetti-1099363738.html
02:19 15.09.2025 (güncellendi: 02:36 15.09.2025)
Batman'ın Beşiri ilçesinde 14 Eylül Pazar akşamı bir araca düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Batman Valiliği 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda, aracı kullanan M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş, kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.