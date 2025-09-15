https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/almanyada-merze-yerel-secim-testi-afd-oylarini-uce-katladi-1099374952.html

Almanya’da Merz’e yerel seçim testi: AfD oylarını üçe katladı

Almanya’da Merz’e yerel seçim testi: AfD oylarını üçe katladı

Sputnik Türkiye

Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da (NRW) yapılan yerel seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisi oy oranını neredeyse üçe katladı... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T13:23+0300

2025-09-15T13:23+0300

2025-09-15T13:23+0300

dünya

almanya için alternatif (afd)

almanya

kuzey ren-vestfalya

avrupa

sosyal demokrat parti (spd)

hristiyan demokrat birlik (cdu)

duisburg

seçim

yerel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094011625_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_11c544d664a0dbb6600091cf4445c375.jpg

AfD, Almanya basınında yer alan güncel seçim sonuçlarına göre eyalet genelinde oylarını eyalette bir önceki seçimde aldığı yüzde 5.1’den 11.4 puan artırarak yüzde 16.5’e ulaştı. Parti ayrıca, Duisburg, Gelsenkirchen ve Hagen’de belediye başkanlığı için ikinci tura kalmayı da başardı.Merz’in partisi Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 34, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise yüzde 22.5 oy aldı.Seçimler, Avrupa basınına göre şubat ayında göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz’in hükümeti için ilk sınav niteliği taşıyordu. ‘Demokrasimizin atan kalbi’SPD’li Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, sonuçların 'özellikle sosyal demokratlar açısından kaygı verici olduğunu' söyleyerek “Kuzey Ren-Vestfalya demokrasimizin atan kalbidir. Göç gibi konular kampanyada gereğinden fazla öne çıktı, bu da seçmenleri tedirgin etti” dedi.SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf ise hükümetin 500 milyar euroluk altyapı fonunu hızla yerel yönetimlere aktarması gerektiğini kaydetti.‘Bize rahat uyku yok’Eyalet Başbakanı ve CDU’lu Hendrik Wüst de “Bu sonuç bizi sevindirse de AfD’nin elde ettiği başarı bize rahat uyku uyutamaz” ifadelerini kullandı. Wüst, yoksulluk, göç ve konut maliyetleri gibi sorunlara merkez partilerin daha net yanıtlar vermesi gerektiğini söyledi.‘Sanayi bölgelerinde de güç kazanıyor’AfD’nin başarısı, Politico’nun yorumuna göre ise ‘partinin yalnızca eski Doğu Almanya’daki kalelerle sınırlı olmadığını, ülkenin sanayi bölgelerinde de güç kazandığını gösteriyor.’Partinin eyalet milletvekillerinden Enxhi Seli-Zacharias, “Seçmen tabanımızı sağlamlaştırdık, bu artık sadece bir öfke oyu değil” dedi. AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel ise sonucu “büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/almanya-karisti-son-dakika-yerel-secimler-oncesi-6-afdli-aday-hayatini-kaybetti-1099072828.html

almanya

kuzey ren-vestfalya

duisburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya için alternatif (afd), almanya, kuzey ren-vestfalya, avrupa, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan demokrat birlik (cdu), duisburg, seçim, yerel seçim