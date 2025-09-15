Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/almanyada-merze-yerel-secim-testi-afd-oylarini-uce-katladi-1099374952.html
Almanya’da Merz’e yerel seçim testi: AfD oylarını üçe katladı
Almanya’da Merz’e yerel seçim testi: AfD oylarını üçe katladı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da (NRW) yapılan yerel seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisi oy oranını neredeyse üçe katladı... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T13:23+0300
2025-09-15T13:23+0300
dünya
almanya için alternatif (afd)
almanya
kuzey ren-vestfalya
avrupa
sosyal demokrat parti (spd)
hristiyan demokrat birlik (cdu)
duisburg
seçim
yerel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094011625_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_11c544d664a0dbb6600091cf4445c375.jpg
AfD, Almanya basınında yer alan güncel seçim sonuçlarına göre eyalet genelinde oylarını eyalette bir önceki seçimde aldığı yüzde 5.1’den 11.4 puan artırarak yüzde 16.5’e ulaştı. Parti ayrıca, Duisburg, Gelsenkirchen ve Hagen’de belediye başkanlığı için ikinci tura kalmayı da başardı.Merz’in partisi Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 34, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise yüzde 22.5 oy aldı.Seçimler, Avrupa basınına göre şubat ayında göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz’in hükümeti için ilk sınav niteliği taşıyordu. ‘Demokrasimizin atan kalbi’SPD’li Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, sonuçların 'özellikle sosyal demokratlar açısından kaygı verici olduğunu' söyleyerek “Kuzey Ren-Vestfalya demokrasimizin atan kalbidir. Göç gibi konular kampanyada gereğinden fazla öne çıktı, bu da seçmenleri tedirgin etti” dedi.SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf ise hükümetin 500 milyar euroluk altyapı fonunu hızla yerel yönetimlere aktarması gerektiğini kaydetti.‘Bize rahat uyku yok’Eyalet Başbakanı ve CDU’lu Hendrik Wüst de “Bu sonuç bizi sevindirse de AfD’nin elde ettiği başarı bize rahat uyku uyutamaz” ifadelerini kullandı. Wüst, yoksulluk, göç ve konut maliyetleri gibi sorunlara merkez partilerin daha net yanıtlar vermesi gerektiğini söyledi.‘Sanayi bölgelerinde de güç kazanıyor’AfD’nin başarısı, Politico’nun yorumuna göre ise ‘partinin yalnızca eski Doğu Almanya’daki kalelerle sınırlı olmadığını, ülkenin sanayi bölgelerinde de güç kazandığını gösteriyor.’Partinin eyalet milletvekillerinden Enxhi Seli-Zacharias, “Seçmen tabanımızı sağlamlaştırdık, bu artık sadece bir öfke oyu değil” dedi. AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel ise sonucu “büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/almanya-karisti-son-dakika-yerel-secimler-oncesi-6-afdli-aday-hayatini-kaybetti-1099072828.html
almanya
kuzey ren-vestfalya
duisburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094011625_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_7d92aeb13a0b7feae48ca9c57bd291e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya için alternatif (afd), almanya, kuzey ren-vestfalya, avrupa, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan demokrat birlik (cdu), duisburg, seçim, yerel seçim
almanya için alternatif (afd), almanya, kuzey ren-vestfalya, avrupa, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan demokrat birlik (cdu), duisburg, seçim, yerel seçim

Almanya’da Merz’e yerel seçim testi: AfD oylarını üçe katladı

13:23 15.09.2025
© AP Photo / Michael ProbstAlice Weidel
Alice Weidel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Michael Probst
Abone ol
Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da (NRW) yapılan yerel seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisi oy oranını neredeyse üçe katladı. Seçim Şubat’ta göreve başlayın Merz hükümeti için ilk sınav oldu.
AfD, Almanya basınında yer alan güncel seçim sonuçlarına göre eyalet genelinde oylarını eyalette bir önceki seçimde aldığı yüzde 5.1’den 11.4 puan artırarak yüzde 16.5’e ulaştı. Parti ayrıca, Duisburg, Gelsenkirchen ve Hagen’de belediye başkanlığı için ikinci tura kalmayı da başardı.
Merz’in partisi Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 34, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise yüzde 22.5 oy aldı.
Seçimler, Avrupa basınına göre şubat ayında göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz’in hükümeti için ilk sınav niteliği taşıyordu.

‘Demokrasimizin atan kalbi’

SPD’li Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, sonuçların 'özellikle sosyal demokratlar açısından kaygı verici olduğunu' söyleyerek “Kuzey Ren-Vestfalya demokrasimizin atan kalbidir. Göç gibi konular kampanyada gereğinden fazla öne çıktı, bu da seçmenleri tedirgin etti” dedi.
SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf ise hükümetin 500 milyar euroluk altyapı fonunu hızla yerel yönetimlere aktarması gerektiğini kaydetti.

‘Bize rahat uyku yok’

Eyalet Başbakanı ve CDU’lu Hendrik Wüst de “Bu sonuç bizi sevindirse de AfD’nin elde ettiği başarı bize rahat uyku uyutamaz” ifadelerini kullandı. Wüst, yoksulluk, göç ve konut maliyetleri gibi sorunlara merkez partilerin daha net yanıtlar vermesi gerektiğini söyledi.

‘Sanayi bölgelerinde de güç kazanıyor’

AfD’nin başarısı, Politico’nun yorumuna göre ise ‘partinin yalnızca eski Doğu Almanya’daki kalelerle sınırlı olmadığını, ülkenin sanayi bölgelerinde de güç kazandığını gösteriyor.’
Partinin eyalet milletvekillerinden Enxhi Seli-Zacharias, “Seçmen tabanımızı sağlamlaştırdık, bu artık sadece bir öfke oyu değil” dedi. AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel ise sonucu “büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.
Almanya'da yerel seçimler öncesi 6 AfD'li aday öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Almanya karıştı: Yerel seçimler öncesi 6 AfD'li aday hayatını kaybetti
3 Eylül, 16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала