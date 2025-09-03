https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/almanya-karisti-son-dakika-yerel-secimler-oncesi-6-afdli-aday-hayatini-kaybetti-1099072828.html

Almanya karıştı: Yerel seçimler öncesi 6 AfD'li aday hayatını kaybetti

Almanya karıştı: Yerel seçimler öncesi 6 AfD'li aday hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılacak seçimler öncesi ülkede AfD'li adayların ölmesi Almanya'yı karıştırdı.

2025-09-03T16:39+0300

2025-09-03T16:39+0300

2025-09-03T16:42+0300

dünya

almanya

almanya için alternatif (afd)

alice weidel

elon musk

kuzey ren-vestfalya

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087851096_0:0:933:525_1920x0_80_0_0_6ac4ec80798ea5a13323dbf532d45585.jpg

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) adayı altı kişi Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılacak seçimler öncesi peş peşe hayatını kaybedince sosyal medyada komplo teorileri başladı. 18 milyon nüfuslu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 Eylül Pazar günü yapılacak seçimlerde 20 bin aday yarışıyor. Ardı ardına ölümler sosyal medyada soru işaretleri yarattı. Kampanya sürecinde birbirinden farklı dönemlerde ikisi yedek, dördü ise asıl aday listesinden toplam altı AfD üyesini hayatını kaybetti. Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan yaşamını yitiren adaylardan en az birinin intihar sonucu öldüğü, bir başkasının ise böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak diğer adayların ölümleriyle ilgili kamuoyuna net bir bilgi verilmedi. 'İstatistiksel olarak neredeyse imkansız' AfD eş başkanı Alice Weidel, spekülasyonları reddeden bir açıklama yapmazken, bununla birlikte ekonomist Stefan Homburg'un ölen aday sayısının "istatiksel olarak neredeyse imkansız" olduğunu belirttiği yorumunu yeniden paylaştı. Ancak, AfD'nin eyaletteki başkan yardımcısı Kay Gottschalk mevcut bilgilerin şüpheli bir duruma işaret etmediğini, vakaları 'komplo teorilerine kapılmadan' incelemek istediklerini söyledi. AfD'nin yıllar içindeki yükselişi Almanya'da 2022'nin Mayıs ayında yapılan son eyalet seçimlerinde AfD'nin oyu sadece yüzde 5.4 olmuştu. Ancak Şubat ayındaki federal seçimlerde oyları ülke çapında yüzde 16.8'e yükseldi. Kimi seçim sonrası anketlerde ise AfD, ülkede birinci parti olarak görülüyor. AfD, son dönemde ABD'deki birçok figür tarafından da desteklendi. Teknoloji milyarderi Elon Musk, genel seçimler öncesi AfD'nin göçmen karşıtı politiklarına destek verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rusya-ve-cinin-en-buyuk-silahlari-1099070421.html

almanya

kuzey ren-vestfalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, afd, ölüm, aday, seçim